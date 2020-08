TikTok tajně sbíral MAC adresy Android uživatelů, a to i přes zákaz od Googlu

Fotografie: @konkarampelas

TikTok využíval podle informací The Wall Street Journal déle než rok Googlem nepovolenou taktiku cílení na uživatele. Původem čínská společnost sbírala přibližně 18 měsíců MAC adresy uživatelů, které slouží k identifikaci zařízení, díky čemuž bylo pro TikTok snadnější na uživatele přesněji cílit a monitorovat jejich aktivitu.

Breaking: TikTok tracked user data for at least 15 months by sidestepping a privacy safeguard in Google’s Android operating system, WSJ testing found https://t.co/SNesixkPrk — The Wall Street Journal (@WSJ) August 11, 2020

Přibližně před pěti lety došlo u App Storu a Obchodu Play ke konsensu v oblasti sbíraní údajů o MAC adresách. Následně vydaný zákaz však TikTok nedodržoval a podle informací The Wall Street Journal s těmito daty i nadále pracoval. TikTok navíc není zdaleka jediný, MAC adresy uživatelů údajně sbíralo přibližně 350 dalších aplikací dostupných ve virtuálním Obchodu Play. TikTok tuto praktiku přestal využívat až v listopadu minulého roku, tedy několik let poté, co k zákazu došlo.

Zjištění tak přichází v pravděpodobně nejhorší chvíli pro společnost ByteDance, která TikTok vlastní. Ta byla pod nátlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa donucena k prodeji oblíbené sociální platformy. Potenciálním kupcem by přitom mohl být americký gigant Microsoft, který s majitelem TikToku vyjednává. K situaci se pro The Verge vyjádřila také společnost TikTok. Podle tiskového mluvčího již TikTok nadále tuto zakázanou praktiku nevyužívá.

