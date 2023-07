Testujeme chytré hodinky Amazfit Cheetah Pro. Jaký udělaly dojem?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Amazfit Cheetah Pro míří na sportovně laděné uživatele, pro jejichž potřeby mají všechny myslitelné funkce, ale pracují i jako prodloužená ruka smartphonu.

Design a řemínek

Na první pohled je zřejmé, že hodinky nebudou sedět konzervativnějším uživatelů, nehodí se na formální setkávání. Polymerové tělo vyztužené vlákny působí obyčejněji, vidět můžete také bronzovou statickou lunetu kolem displeje. Ta pomyslně rozděluje displej na pár částí a současně působí jako prostor pro popis bočních tlačítek. Látkový řemínek zkombinoval šedý povrch s červeným lemováním, osobně se mi líbí nejen vzhledově, ale i zpracováním. Při nošení je totiž nesmírně pohodlný a také lehký, váží jen 9 gramů.

Výhodou látkového řemínku je i fakt, že velmi dobře dýchá pokožka pod ním, což pro některé uživatele může být poměrně zásadní. Při sportování také skvěle vstřebává pot. To má i nevýhodu pro všechny, kteří se s hodinkami i sprchují. Látkový řemínek nasákne vodu a je nezbytné počítat s tím, že alespoň pár minut po koupeli či sprše je mokrý.

AMOLED displej

Kruhový AMOLED displej má 1,45" i jemné rozlišení. V tomto ohledu se hodinky mohou srovnávat klidně i s dražšími modely. Čitelnost na slunci je velmi dobrá, výborně funguje automatická regulace jasu i rozsvícení displeje gestem otočení zápěstí. Decentní a přesto praktický je režim Always-On, kdy pro zjištění aktuálního času není potřeba hodinky celé rozsvítit. Solidně je řešena také ochrana displeje, který je mírně zapuštěný, chráněn 2.5D odolným sklíčkem Gorilla Glass 3 a povrch je upraven proti ulpívání otisků prstů. V tomto ohledu se to výrobci skutečně povedlo a po dotyku prstů displej není takřka vůbec zašpiněn a netrpí jeho čitelnost.

Příjemné používání

Jak jste si mohli povšimnout, na boku hodinek je dvojice tlačítek. Spodní vás vede vždy zpět, horní je zpracováno jako otočná korunka s možností potvrzení. Obě tlačítka se ovládají pohodlně a mají jistý zdvih. Díky nim se mnohdy ani nemusíte displeje dotknout a veškeré ovládání obstaráte pomocí tlačítek. Nabídky lze procházet otáčením korunky a rovnou potvrzovat. Chod prostředí je plynulý, což stvrzují vkusné animace. Každé tlačítko může mít navíc přiřazenou funkci rychlého spuštění z hlavní obrazovky.

Na těle hodinek je mikrofon a reproduktor, což znamená, že s nimi lze telefonovat, je-li spárovaný telefon v dosahu. K dispozici můžete mít výběr z telefonního seznamu i protokol volání. Velmi mile překvapila kvalita mikrofonu, kdy opačná strana slyšela zcela srozumitelně. Reproduktor je dostatečně hlasitý. Během venkovních aktivit oceníte dvoupásmovou GPS, která by měla dle výrobce velmi rychle nalézt polohu. Při testování se osvědčilo ignorovat čas na dohledání satelitů a sportovní aktivitu ručně spustit s tím, že GPS se připojí, jakmile dojde k navázání spojení. V takovém případě je fixace polohy otázkou 10 vteřin v městské zástavbě, pokud budete čekat před zahájením aktivity na spojení, se může protáhnout i na minutu.

Do hodinek lze instalovat doplňkové aplikace skrze doprovodnou aplikaci Zepp. Na výběr jsou jednoduché nástroje, jako je aplikace připomínající pitný režim, převodník měn apod. Nechybí také několik jednoduchých her, jako je 2048, piškvorky či zjednodušený pinball. Většina aplikací a her je k dispozici zdarma, několik jich však je zpoplatněno.

Výdrž za očekáváním

Uvnitř hodinek je baterie s kapacitou 440 mAh, což se zdá jako velmi slušné. Ostatně výrobce slibuje 12denní výdrž na nabití při běžném používání a 7 dní při velmi náročném. Praxe však ukázala, že se těmto hodnotám bude velký problém přiblížit. Při náročném používání, kdy byly hodinky používání k notifikacím, běhu s GPS po dobu maximálně 1 hodiny a aktivován Always-On displej, se hodinky jen tak tak dostaly na 4 dny a již vyžadovaly nabití. Pokud došlo k omezení notifikací, tedy i vibrací hodinek, zvýšila se výdrž zhruba na 6 dní. Na hodnoty od výrobce se tak lze dostat jen s opravdu velmi střídmým využíváním.

Amazfit Cheetah Pro nadále testujeme. Pakliže vás o nich cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v diskuzi pod článkem.