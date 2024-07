Tento chytrý prsten od Rollme může být váš za zlomek ceny Galaxy Ringu

Společně s novými foldables Samsung uvedl také chytrý prsten Galaxy Ring – první chytrý prsten od takto významného výrobce elektroniky s potenciálem se zasloužit o masové rozšíření této kategorie wearables. Cena 449 eur, což je více než 11 tisíc korun, je však s ohledem na schopnosti prstenu relativně vysoká a zařízení tak cílí spíše na skutečné fanoušky ochotné investovat do nové technologie, ačkoliv třeba takové prsteny značky Oura jsou na trhu již několik let. Pokud vás oblast chytrých prstenů zaujala, ale Galaxy Ring ani prsten značky Oura nechcete, neboť vám obě dvě varianty přijdou drahé, nabízí se nový prsten značky Rollme.

The Rollme R3 is a $90 smart ring with health, exercise and sleep tracking https://t.co/IpQddq11x1 pic.twitter.com/M3psGKsUjj