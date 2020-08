Telegram nově podporuje end-to-end šifrované videohovory i animované emoji

Populární chatovací platforma Telegram oslavila své sedmé narozeniny a k této příležitosti byla vydána aktualizace přinášející podporu videohovorů. Telegram, který se chlubí více než 400 miliony uživatelů po celém světě, tak nově umožňuje využívat videohovory na Androidu i iOS. Funkce je prozatím v „alpha stádiu“, i tak ovšem nabídne několik užitečných doplňkových nastavení. V prvé řadě můžete videhovor kdykoliv přepnout na klasický hovor a naopak, k dispozici je však také režim picture-in-picture, který umožňuje na telefonu dále pracovat, aniž byste ztratili oční kontrakt s osobou, se kterou voláte.

Telegram is 7 years old today – and we have a present for you. Yes, it's Video Calls. 🎁 https://t.co/yZaJbpfgoD