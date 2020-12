Telegram nově umí přenos dat na SD kartu a skupinové hovory pro tisíce účastníků

Populární chatovací aplikace Telegram, kterou v současnosti využívá přibližně půl miliarda uživatelů, na Vánoce představuje novou funkci Voice Chats a možnost ukládání dat na SD kartu.

Telegram groups get a new dimension with Voice Chats – persistent conference calls that run in parallel to existing text chats. Voice Chats add a live layer of ephemeral talk to the group and can be used as informal lounges or virtual office spaces.https://t.co/08dyFMWok6 pic.twitter.com/13XcszUzob