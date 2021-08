Telegram nově podporuje skupinové videohovory s až 1 000 účastníky

Komunikační platforma Telegram nově umožňuje vytvoření skupinových videohovorů s až 1 000 diváky. Maximálně se může videohovoru (aktivně) účastnit stále nanejvýš 30 osob, nově je však může sledovat velké množství „pozorovatelů“. Další novinkou je zasílání videozpráv ve vyšším rozlišení či možnost sdílení obrazovky při hovorech jeden na jednoho. Praktická je rovněž možnost nechat automaticky smazat zprávu po jednom měsíci, dříve představoval nejdelší interval „autodestrukce“ jeden týden. Kompletní výčet novinek najdete na stránkách telegram.org.

