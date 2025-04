Tak tupá, až se tají dech? Přivítejte falešnou „žiletku“ s Androidem, Vortex V3

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Po našem aprílovém žertíku s reinkarnovanou Motorolou Razr V3 nám už možná nevěříte, ale nemusíte mít obavu – tentokrát si z vás srandu opravdu neděláme. Ne snad, že by Vortex V3 byl produkt, který by si nezasloužil zůstat v rovině aprílového žertíku, ale tohle je pravda, pravda pravdoucí...

Kdo ji neměl, ten ji chtěl, kdo ji chtěl a neměl, jako kdyby nebyl... Ano, mluvíme o ikonické žiletce od Motoroly s označením Razr V3. Tu Motorola představila již v roce 2004, tedy před 21 lety. Motorola si byla dobře vědoma toho, že se „trefila do černého“, Razr sklízel úspěch u běžných smrtelníků, ale rovněž i u celebrit (zdravíme Paris Hilton), které jí dělaly reklamu prakticky zadarmo – tedy, kdo ví. Razr V3 například v USA zaplnil díru po ne zrovna pěkném konci zařízení T-Mobile Sidekick a ze dne na den se stal vůbec nejžádanějším telefonem vůbec.

Ano, Motorola, vědoma si svého úspěchu, s odstupem času navázala na tradici skládacích telefonů, ovšem už v moderním pojetí. Píše se rok 2019, kdy Motorola odhalila „nástupce“ s ohebným displejem, opět s označením Motorola Razr, s přídomkem 2019. I když první model znovuobnovené modelové řady nevzbudil příliš pozitivní reakce, Motorola dokázala, že když se chce, jde všechno – důkazem budiž poslední Motorola Razr 50 Ultra, která patří k těm vůbec nejzajímavějším skládacím véčkům současnosti...

No jo, ale co když je ohebný displej přeci jen moc moderna a vy chcete původní klasiku, ale s moderními funkcemi? Existuje jedna varianta – nese označení Vortex V3 a vypadá jako původní Motorola Razr V3 z roku 2004. Stejně vypadá, stejně se ovládá, ale pár změn tu najdete – například to, že miniUSB konektor nahradil USB-C konektor a neméně zajímavá je přítomnost operačního systému Android. Počkat, cože? Androidu? Ano, Androidu. A jak to celé funguje? Na to se zaměříme v dnešním článku...

Vortex V3 vám vytře voči

Název Vortex je docela trefný, když vezmeme v potaz definici popkultury a žánru sci-fi, kde vortex představuje označení pro časoprostorové víry nebo portály. Tohle je solidní časoprostorový portál, co myslíte?

Po stránce designu je Vortex V3 převlečenou Motorolou Razr V3 – pokud byste neměli přímé srovnání, rozdíly byste hledali jen těžko. Ale ano, existují a málo jich není. Konstrukce telefonu každopádně odkazuje na originál, těšit se tedy můžete na „véčkovou“ konstrukci, hliník se však odstěhoval do Humpolce a byl nahrazen plastem. Vortex V3 si můžete pořídit v tmavé variantě, ve které vypadá v reálu lépe než na produktových snímcích, a to i přesto, že použité plasty nejsou nejkvalitnější. Vortex V3 můžete pořídit už za 40 dolarů, tedy 920 Kč. Ano, k ceně je nutné připočíst náklady na poštovné a DPH, ale i tak se bavíme o částce okolo 65 USD, tedy 1 500 Kč. Za tuto cenu je plast „docela OK“ řešení, ale s hliníkovými kryty by jistě působil mnohem lépe. Bohužel, aktuálně je novinka prakticky všude vyprodaná.

Vortex V3 můžete pořídit už za 40 dolarů, tedy 920 Kč. Námitky?

Vortex V3 zachovává i ikonickou „bradu“, samozřejmě se už nemusíte děsit zastaralého miniUSB konektoru, k dispozici je moderní USB-C konektor. Klávesnice je alfanumerická, ale nečekejte žádné laserem leptané znaky, jde o standardní plastovou klávesnici, na které se píše docela dobře – samozřejmě za předpokladu, že ještě patříte do generace, která umí hardwarovou klávesnici ovládat.

S Androidem? S Androidem...

Vortex V3 je chytrý telefon. A když říkáme chytrý, myslíme tím chytrý – uvnitř totiž naleznete operační systém Android. Ano, jde o verzi Android 11 Go, čili o 5 let starou verzi (bezpečnostní záplaty jsou staré 2 roky), ovšem Android zde je, a to se počítá. V redakci jsme zkusili nainstalovat několik aplikací a většinou se povedlo. Je nutné myslet na to, že Android není optimalizován pro ovládání skrze klávesnici a dotykový displej chybí. Výrobce však myslel na vše, pomocí klávesové zkratky tak lze vyvolat virtuální myš, skrze kterou lze ovládat aplikace, které jinak na tlačítka nereagují. Některé aplikace nenainstalujete vůbec, například bankovní aplikace povětšinou nefungují, protože systém je zastaralý. Nečekejte ani NFC, bezkontaktní platby se tedy také nekonají.

Launcher od výrobce je jedním slovem příšerný, takže jsme nainstalovali alternativní – vsadili jsme na Niagara Launcher, který udělá prostředí přehlednější a rovněž rychlejší. Pokud se vám podaří nainstalovat vaši oblíbenou aplikaci, ale nepůjde vám ovládat skrze klávesnici ani virtuální myš, můžete zkusit připojit bezdrátovou myš či klávesnici. Vortex V3 má Bluetooth a skrze to lze k telefonu připojit i příslušenství, kromě zmíněné klávesnice a myši třeba i sluchátka. A co datové přenosy? Vortex V3 podporuje LTE, doma se můžete připojit k Wi-Fi síti.

Na Vortex V3 si pustíte i naše nejnovější videorecenze na YouTube.

Kámen úrazu? Vnější displej a výdrž baterie...

Chvíli jsme přemýšleli nad tím, kde se bude skrývat to hlavní „ALE“ – podobně jako u moderních smartphonů je největším problémem výdrž baterie. Ovšem u Vortex V3 je problém ještě větší, díky starému procesoru z dílny MediaTek musíte počítat s tím, že vydrží maximálně 12 hodin, problém však není vybít jej i za 4–5 hodin. Bohužel, podpora rychlonabíjení chybí, takže se vyplatí mít s sebou powerbanku, která bude telefonu dodávat energii průběžně. I to bude zřejmě hlavní důvod, proč si tento kousek nepořídí ani ti nejzarytější milovníci retra, kteří chtějí „starou klasiku s moderními funkcemi“.

Další problém je optimalizace aplikací – pokud telefon zavřete, přestanou vám chodit notifikace, třeba ty z WhatsApp. Ano, existují návody, jak i toto omezení alespoň částečně obejít, ale opět se dostáváme k tomu, že trpí baterie, která se tak vybíjí ještě rychleji. Pokud byste tak telefon zapomněli dát večer do nabíječky, rána se už nedožije... Katastrofální je i vnější displej, který je krytý velmi tenkým plastem, který byste promáčkli i prstem. No, raději to zkoušet nebudeme.

Dočetli jste až sem? Tak mrkejte...

Každá práce si žádá odměnu, jednu jsme si pro vás přichystali – můžete se podívat na originální Razr V3, navíc spolu s exkluzivním hliníkovým boxem, ve kterém se prodával převážně ve Velké Británii. My jsme si tento kousek nemohli nechat ujít, štěstí jsme měli na internetovém tržišti. Telefon už sice nese známky používání, po 21 letech je však docela zázrak, že stále bez problému funguje.

Přímé srovnání odhaluje, že Vortex V3 je větší a nabídne tak větší displej, alespoň ten vnější...

Ve všem ostatním má však Motorola jasně navrch – v hliníkovém šasi vypadá zkrátka fantasticky, a to i po dlouhých 21 letech. Co myslíte vy?

Vortex V3 i nadále „testujeme“. Pokud budete mít další otázky, ptejte se v diskuzi pod článkem – v případě zájmu pro vás přichystáme další článek, ve kterém zodpovíme nejčastější otázky.