Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Je to tak, Motorola se rozhodla vrátit se ke kořenům a oživit svoje vůbec nejoblíbenější véčko, které si oblíbili miliony uživatelů po celém světě, a to včetně výrazných celebrit (zdravíme Paris Hilton). Společnost se rozhodla osvěžit a oprášit svůj koncept a aby zákazníky motivovala k nákupu ještě více, rozhodla se ikonické véčko zabalit do luxusní hliníkové krabičky s průhledem, ve kterém jej máte doslova jako ve výkladní skříni. Jak to vypadá, můžete sami posoudit v následující fotogalerii.

Razr V3 nabídne na dnešní poměry vcelku chudou funkční výbavu, ale není se čemu divit, Motorola chtěla zájemcům co nejvíce přiblížit dojem, který z telefonu měli uživatelé před 21 lety, kdy byla oficiálně představena poprvé. Těšit se tedy můžete na vnější barevný displej s rozlišením 96 × 80 pixelů, který dokáže informovat o příchozím hovoru nebo třeba SMS zprávě. Zároveň se na vnějším displeji čas od času objeví motivační formulace, například: „Pracuj!“, „Zajtra končí víkend!“, „Dnes je to bieda!“ a „Vyzeráš hrozne!“. Vnitřní displej s úhlopříčkou 2,2 palce a rozlišením 176 × 220 pixelů zvládne zobrazit i složitější grafiku – na své si přijdou milovníci mandaly. Vlivem inverzního počasí s výskytem nízké oblačnosti nelze čitelnost na přímém slunci v současnosti posoudit.

Skoro jako retro Razr, viďte?

„Při tvorbě tapet pro reinkarnovanou Motorolu Razr V3 jsme naráželi na problém s tím, jak snímky stylizovat do podoby, že jsou „staré“ a nekvalitní. Náš tým fotografů používá nejmodernější fotoaparáty s objektivy za stovky tisíc dolarů, my jsme však potřebovali co možná nejméně kvalitní výstup. Nakonec jsme se rozhodli pořídit fotografie (ze kterých tapety následně vznikly) na mobilní zařízení, které perfektně splňovalo naše požadavky, ...,“ doplňuje zástupce společnosti Motorola. Nám prozradili, že šlo o jeden ze smartphonů značky Prestigio, EXIF data však říkají něco jiného...

EXIF data prozrazují, že na pořízení fotografií nevalné kvality Motorola zařízení Prestigio nepoužila...

Pro Motorolu Razr V3 byl plast sprosté slovo a nejinak je tomu u novinky. Tělo je vyrobené z anodizovaného hliníku, je velice pevné a aby Motorola napodobila dlouhodobě používané zařízení, přidala na jeho tělo pár škrábanců. Nemějte obavu, škrábance jsou zde „jen jako“, výsledný efekt je však naprosto dokonalý, Motorola toho docílila laserem, který je na setiny milimetru řízen počítačem s označením LirpaejelHOT25. Tento výjimečně přesný stroj byl vyvinut známým inženýrem (Lirpa Ejelholt), který v minulosti spolupracoval například i na optimalizaci nabíjecího procesu Samsungu Galaxy Note 7, rovněž stojí za bezpečnostním prvkem UAC (User Account Control) ve Windows Vista. Ten dle mnohých do dnešního dne nenašel přemožitele.

Inženýr Lirpa Ejelhot spolupracoval i na oblíbeném Samsungu Galaxy Note 7, podílel se na optimalizaci nabíjecího procesu.

Prozatím máme informace takové, že zástupci značky přemýšlejí nad tím, zda budou nabízet i variantu bez laserem vygravírovaných „škrábanců“ na těle, případně zda se nějak změní design, například jejich rozmístění. Některé zahraniční zdroje totiž upozorňují, že současné rozložení škrábanců neodpovídá běžnému používání, naopak vypadají jako uměle přidané, což může některé zájemce od nákupu odradit. Inženýr Lirpa Ejelholt k tomu pro naši redakci poskytl následující vyjádření:

„Ano, zaznamenal jsem komentáře, že škrábance na těle reinkarnované Motoroly Razr V3 nevypadají autenticky, nýbrž jako pečlivě vygravírované laserem. Některé zdroje tvrdí, že jejich rozmístění neodpovídá průběžnému opotřebení – například od opakovaného pokládání na stůl nebo vytahování z kapsy. Na to mohu odpovědět jen toto: vypadá to dost dobře. Pokud má někdo námitky, prosím, předejte je mému právnímu zástupci, který se specializuje na existenciální vlastnictví a retrotechnologické paradoxy.“

Inženýr dokonce dodal vizualizaci, jak si původně představoval design a rozmístění škrábanců na těle ikonického véčka. Motorola však po dlouhé konzultaci poslala připomínky (žluté šipky). Vzhledem k přesným tahům lze navíc předpokládat, že zástupci Motoroly chystají i zařízení se stylusem – mnohá zahraniční média se shodují na tom, že takto přesné linie by pomocí prstů nakreslit nešlo a na Malování je barva šipek příliš idiosynkratická.

Pracují v Motorole na zařízení se stylusem? Následující snímek naznačuje, že možná ano...

Motorola Razr V3 by měla nabídnout upravený Android Froyo se speciálně vytvořenou grafickou nadstavbou. Prostředí však nebude optimalizované do češtiny, na výběr bude slovenština, španělština a turečtina, spekuluje se také o podpoře britské angličtiny. Zájemci z USA však mají smůlu, kvůli clům by se Motorole doprava za oceán nevyplatila. Z moderních funkcí nebude chybět NFC (s pomocí bezkontaktní nálepky), budík a podpora 5PRS. Fotoaparát půjde připojit bezdrátově, spojení bude navázáno telepaticky. O této technologii prozatím mnoho nevíme, Motorola však slibuje revoluci v pohledu na mobilní fotografii. Přední výřez, který vypadá jako výřez pro fotoaparát, je jen designovým prvkem, fotoaparát se v něm ve skutečnosti nenachází.

Na závěr dodáme, že Motorola Razr V3 se bude prodávat i ve třech limitovaných barevných variantách, konkrétně v modré „Tenelibom“, zelené „Enozf“ a oranžové „Evirdf“. Zástupci značky prozatím neprozradili, za kolik bude reinkarnovaná Motorola Razr V3 k dispozici, víme však jistě, že na pulty prodejců se dostane „do roka a do dne“. Cenová politika rovněž není známa, ovšem Motorola prozradila, že se již v těchto dnech domlouvá s významnými bankovními domy, které nabídnou speciální variantu hypotečního úvěru, kdy část jeho část budete moci použít právě na nákup nového Razru V3 namísto obvyklého vybavení domácnosti. Jako první potvrdila svůj zájem Suberbank.

„Chceme, aby si nový chytrý telefon od Motoroly mohl dovolit opravdu každý – bez ohledu na výši úspor,“ uvedl tiskový mluvčí Suberbank Michal Nepříčetný. „Získání financí prostřednictvím hypotečního úvěru dnes dává největší smysl. Moderní technologie jsou stále častěji vnímány jako nezbytnost, nikoli luxus. Ačkoliv si veřejnost zvykla, že ceny smartphonů rostou, řešení formou prodeje orgánů – zejména s ohledem na současnou inflaci i v této oblasti – opravdu není na místě. V 21. století je zkrátka vhodnější spolehnout se na stabilní a důvěryhodnou finanční instituci.“

Bude to divoké!

Pokud jste dočetli až sem a stále vám nepřijde nic podezřelého, doporučujeme vám podívat se do kalendáře – ano, je 1. dubna, takže bohužel, reinkarnace se nekoná. Přesto doufáme, že vám připomínka legendární Motoroly Razr V3 udělala radost – stejně jako dělá radost nám. Fotografie Razru V3 jsou originální, v hliníkové krabičce se Motorola Razr V3 prodávala na vybraných trzích, například ve Velké Británii.