T-Mobile, Vodafone i O2 zákazníkům rozešlou SMS s prosbou o stažení eRoušky

T-Mobile všem jeho zákazníkům rozešle SMS s prosbou o stažení aplikace eRouška, anonymního varovného systému pro občany. Informoval o tom na Twitteru (viz příspěvek níže) před pár minutami Petr Jonák, ředitel pro korporátní záležitosti T-Mobile. Vzápětí se stejnou zprávou přišel také na Twitteru Richard Stonavsky, ředitel regulace a vnějších vztahů společnosti Vodafone. Ten dodává, že rozesílka bude trvat pár hodin.

V @TMobile_CZE dnes zacneme rozesilat vsem nasim zakaznikum se smartphony (4 miliony SIM karet) prosbu @ZdravkoOnline o stazeni aplikace @RouskaE pro podporu @ChytraKarantena Davame take neomezena data pro nemocnice a hygienicke stanice 👍 #SpolecneToZvladneme #COVID19 #pomahame — Petr Jonak (@petr_jonak) October 13, 2020

Kromě toho jsme se dozvěděli, že T-Mobile poskytne neomezená data pro nemocnice a hygienické stanice zdarma. Na náš dotaz na Twitteru odpověděl i operátor O2, od kterého jsme se dozvěděli, že i on se zapojí do rozesílky SMS. Obdrží je ti, co mají chytré telefony kompatibilní s aplikací eRouška. SMS operátor začne posílat už dnes odpoledne.

Dobrý den, ano, na základě dohody s MZ začneme během odpoledne rozesílat SMS zprávy našim zákazníkům, kteří mají chytré telefony kompatibilní s aplikací eRouška, s prosbou, aby si tuto aplikaci nainstalovali do svého telefonu. Mirek, O2 Guru — O2 Guru CZ (@O2GuruCZ) October 13, 2020

Dohodli jsme se se @ZdravkoOnline a @profesorPrymula: zákazníkům se smartphony v síti @Vodafone_CZ posíláme zprávu s prosbou,aby si instalovali aplikaci @RouskaE a zapojili se do @ChytraKarantena. Je to SMS,rozesílka bude pár hodin trvat. #spolutozvladneme https://t.co/lSpIncyGjJ — Richard Stonavsky (@xstor02) October 13, 2020

Zatímco první verze eRoušky byla určena především jako pomůcka pro hygieniky při vyhledávání kontaktů, eRouška 2.0 představuje anonymní varovný systém pro občany. „Nová verze eRoušky slouží jako informativní nástroj pro každého z nás. Oproti první verzi je postavena na odpovědném chování občanů. V případě, že nás aplikace upozorní na možný rizikový kontakt s nakaženým, můžeme dbát zvýšené opatrnosti a chránit svou rodinu,“ popsal přínosy aplikace bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při jejím uvedení a dodal: „Aplikace respektuje maximální ochranu osobních údajů, umožní komunikaci se zahraničními aplikacemi a uživatelům nabídne také informační servis o aktuální epidemiologické situaci.“

