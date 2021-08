T-Mobile hlásí za 1. polovinu roku 2021 růst objemu dat i více tarifních zákazníků

Fotografie: T-Mobile

„Výsledky hospodaření v první polovině letošního roku potvrzují finanční stabilitu naší společnosti. Pokračovali jsme v ambiciózním projektu podpory vysokých škol, na kterých budujeme 5G kampusové sítě s cílem vytvořit experimentální pracoviště pro rozvoj Průmyslu 4.0. Nadále jsme rozšiřovali pokrytí České republiky ultrarychlým optickým internetem, a první půlrok jsme zakončili letní kampaní podporující aktivní trávení volného času spojenou s nabídkou neomezených dat,“ říká Pavel Hadrbolec, finanční ředitel T-Mobile Česká republika a Slovensko.

T-Mobile do nového roku vstoupil s několika změnami v nejvyšším managementu a organizační struktuře, která chce reflektovat měnící se potřeby jednotlivých skupin zákazníků. Původní obchodní divize se rozdělila na dvě části – sekci pro rezidenční zákazníky, jejímž novým obchodním ředitelem se stal Maximiliano Bellassai, a část pro firemní zákazníky a veřejnou správu, do jejíhož čela byl jmenován Luboš Lukasík.

Nově vzniklá divize pro firemní zákazníky a veřejnou správu bude v České republice nadále rozvíjet nejmodernější komunikační a datovou síť, ale její ambice budou mnohem širší. Bude také nabízet cloudové služby, přinášet řešení kybernetické bezpečnosti a pomáhat firmám v digitalizaci a transformaci na Průmysl 4.0. S tím se pojí i budování 5G kampusových sítí na českých univerzitách, které firmám umožňují podílet se na výzkumu, vyzkoušet si nejmodernější digitální technologie a výsledná inovativní řešení rovnou aplikovat ve svém vývoji nebo výrobě. Během druhého čtvrtletí T-Mobile vybudoval pro Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT první kampusovou 5G Stand Alone (což znamená, že již využívá pouze nejmodernější 5G technologii, nikoliv kombinaci s předchozí úrovní 4G) síť v České republice, kterou na přelomu července a srpna také uvedl do provozu. Stejnou síť připravuje také na České zemědělské univerzitě a již v loňském roce spustil Non-Stand Alone 5G kampusovou síť na VŠB-TUO.

T-Mobile nadále posiluje svou roli jedničky ve výstavbě optických sítí, které umožňují gigabitové připojení a jsou nezbytné pro digitalizaci a konkurenceschopnost nejen firem, ale i celé české společnosti. Během prvního půl roku pokryl optickým internetem dalších 26 000 domácností a celkem již může výhody optické sítě využívat 222 000 českých domácností. V květnu pak společnost představila nové optické tarify, ve kterých navýšila rychlost připojení a u vybraných zavedla symetrické rychlosti pro download i upload. V rámci rozvoje služeb pro koncové zákazníky spustil T-Mobile v červnu balíček Sportovní léto s neomezenými daty nejen pro rezidentní zákazníky, ale i firemní klienty a majitele předplacených karet. Nabídku zaštítila letní kampaň, která ve spolupráci s českými sportovními legendami vybízela k aktivnímu trávení volného času.

Důležitost rovnováhy mezi online a offline životem společnost podpořila již tradičním partnerstvím závodů Ski Tour, Kolo pro život a Enduro série. V rámci mentoringového programu Do toho! T-Mobile i v letošním roce pokračoval v podpoře podnikatelů zasažených pandemií. Aktivně pomáhal také jižní Moravě po ničivém tornádu, a to nejen finančním příspěvkem ve výši 5 000 000 Kč a zapojením dobrovolnických týmů přímo na místě, ale i zprostředkováním neomezeného volání, SMS a dat pro zákazníky v postižených lokalitách. Nadále pomáhal i rodičům samoživitelům a jejich dětem díky spolupráci s Norou Fridrichovou.

Zákazníci

Mobilní služby T-Mobile využívalo k 30. červnu 2021 více než 6,2 milionu zákazníků, z nichž téměř 60 % tvoří zákazníci se smlouvou. Zákazníků s předplacenou kartou v meziročním srovnání ubylo a zvýšil se podíl zákazníků s M2M SIM kartami pro chytrá zařízení. Počet nově příchozích zákazníků využívajících mobilní služby pod značkou T-Mobile se meziročně zvýšil o 27 000.

V první polovině roku 2021 využívalo služeb vysokorychlostního pevného připojení už 383 000 zákazníků. Nadále roste i obliba T-Mobile TV, kterou v prvním pololetí sledovalo již 205 000 zákazníků, a to na IPTV nebo satelitních platformách.

V tisících H1 2020 H1 2021 Meziroční změna (zaokrouhleno) Zákazníci – mobilní služby 6 239 6 205 -0,5 % - Tarifní 3 595 3 645 1,4 % - Předplacené karty 2 113 1 988 -5,9 % - M2M 530 572 7,9 % Noví zákazníci – mobilní služby -26 27 n/a - Tarifní 4 37 n/a - Předplacené karty -60 -33 45,0 % - M2M 30 22 -26,7 % Zákazníci – fixní broadband 356 383 7,6 % Zákazníci – TV 179 205 14,5 %

Provozní výsledky

Z provozních výsledků je patrné, že i přes nárůst spotřeby mobilních dat je volání pro zákazníky stále důležité – počet volaných minut vzrostl o 5,6%. Je však vidět postupný odklon od SMS, kterých meziročně zákazníci zaslali o téměř 11 % méně.

Objem přenesených dat významně roste především v mobilní síti. V první polovině roku se oproti stejnému období roku 2020 zvýšil o téměř 40 %. Mobilní a fixní datový přenos pak vzrostl o 16,6 %, potvrdil se tak trend, který je možné sledovat už od předchozího roku.

Spotřeba H1 2020 H1 2021 Meziroční změna (zaokrouhleno) Minuty (milion) 6 593 6 963 5,6 % SMS (milion) 2 655 2 370 -10,8 % Data (TB) – mobilní síť 76 290 106 661 39,8 % Data (TB) – konvergované služby 217 189 253 342 16,6 %

Finanční ukazatele

Celkové tržby z mobilních a pevných služeb vzrostly na 14,2 miliardy korun s meziročním růstem 3,6 %. Ukazatel EBITDA se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 6 %, potvrzuje tak stabilní hospodaření společnosti. Výše investic byla za první pololetí 1,5 miliardy korun.