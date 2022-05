T-Mobile rostly v letošním prvním čtvrtletí tržby i spotřeba dat

Fotografie: T-Mobile

Společnost T-Mobile zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Stabilní pozici na trhu potvrzují rostoucí tržby, které se meziročně zvýšily o 3,8 %, přičemž mobilní služby v prvním kvartále využívalo o 2,5 % více zákazníků než ve stejném období loňského roku. S počátkem roku se společnost stala hlavním partnerem Národního centra Průmyslu 4.0, aby tak ještě více podporovala rozvoj digitalizace a transformace českého průmyslu. Samozřejmostí v prvním čtvrtletí byla aktivní pomoc ukrajinským občanům, přicházejícím do Česka.

Meziroční nárůst tržeb o 3,8 %, rekordní spotřeba dat i rostoucí obliba mobilních služeb. Takové jsou hospodářské výsledky T-Mobile za první čtvrtletí roku 2022.

Finanční ukazatele

V prvním čtvrtletí zaznamenal T-Mobile meziroční nárůst tržeb, které vzrostly o 3,8 % na 7,2 miliardy Kč. Ukazatel EBITDA s nárůstem 6,2 % potvrdil dlouhodobý pozitivní trend v hospodaření společnosti.

Finanční ukazatele (v milionech Kč) Q1 2021 Q1 2022 Meziroční změna (zaokrouhleno) Celkové tržby 7 008 7 274 3,8 % EBITDA After Lease 2 899 3 078 6,2 %

„První čtvrtletí letošního roku potvrdilo naši stabilní pozici na českém telekomunikačním trhu. Zákazníci z řad jednotlivců i firem oceňují především možnost mít různé telekomunikační služby tak říkajíc pod jednou střechou. Základem úspěchu je však vynikající výkonnost těchto služeb, které nám v prvním čtvrtletí potvrdily i nezávislé testy časopisu Chip. Ten ohodnotil T-Mobile optický internet známkou Výborný a T-Mobile mobilní internet jako nejlepší mobilní internet v Česku,“ dodává Pavel Hadrbolec, finanční ředitel T-Mobile Czech Republic.

Zákazníci a spotřeba dat

Spotřeba dat přenesených v mobilní síti v prvním čtvrtletí meziročně výrazně vzrostla, a to o 57,2 % ve srovnání s pandemickým obdobím loňského roku. Potvrzuje se tak dlouhodobý trend rostoucího využívání mobilního datového připojení, kterému T-Mobile přizpůsobil i zákaznické tarify. Na poli vysokorychlostního internetu byla zásadním počinem prvního čtvrtletí dohoda společností T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic, které se rozhodly spojit síly, a výrazně tak urychlit digitalizaci Česka společnou výstavbou a vzájemném zpřístupnění vysokorychlostní infrastruktury. Projekt v praxi přinese i efektivnější a šetrnější přístup k životnímu prostředí a menší zásahy do života lidí a infrastruktury měst. Bude potřeba méně výkopových i stavebních prací, což zkrátí celkový čas výstavby.

Spotřeba Q1 2021 Q1 2022 Meziroční změna (zaokrouhleno) Minuty (milion) 3 572 3 178 -11,0 % SMS (milion) 1 131 1 230 8,8 % Data (TB) – mobilní síť 49 967 78 538 57% Data (TB) – konvergované služby 129 165 154 036 19,3 %

„Naším dlouhodobým cílem je pokrytí celého Česka vysokorychlostním internetem. Stabilní a dostupné připojení zvládající velký objem přenášených dat je pro konkurenceschopnost lokálních firem, ale vůbec celé země naprosto klíčové. Už v loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284 tisíc domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit. Do projektu vnášíme své know-how v budování optické infrastruktury a nejmodernější technologie v oblasti FTTH – Fiber to The Home,“ říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic.

Mobilní služby společnosti T-Mobile využívalo v prvním čtvrtletí 6,3 milionu zákazníků s meziročním růstem 2,5 %. Vzrostl především podíl tarifních zákazníků, kterých je 3,7 milionu, oproti mírnému poklesu počtu zákazníků využívajících předplacené karty. I v prvním čtvrtletí pokračoval trend snižujícího se objemu provolaných minut, který meziročně klesl o 11 %. Nadále se zvyšuje počet zákazníků T-Mobile TV, který meziročně vzrostl o téměř 10 % a činí 219 000. Vysokorychlostní pevné připojení využívá již 401 000 zákazníků.