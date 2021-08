T-Mobile v Praze spustil jeden z prvních ryzích 5G kampusů pro průmysl v Evropě

Kampusová síť na CIIRC ČVUT využívá nejrychlejší a nejmodernější digitální technologie podporující LTE, 5G a IoT a pokrývá prostory laboratoří včetně Testbedu pro Průmysl 4.0 (experimentální laboratoř budoucnosti) o celkové ploše 1000 metrů čtverečních. Technologie pro první 5G Stand Alone (SA) síť T-Mobilu dodala společnost Ericsson, která se stala vítězem výběrového řízení. Privátní 5G síť umožní testovat a rozvíjet koncept chytrých továren, kterým se s pomocí vysokého datového toku otevírají nové příležitosti.

"The latest technology will allow us to verify Industry 4.0 concepts that require high data flow, short response time and stability while demanding data security," said Pavel Burget, Director of Testbed for Industry 4.0. We have one of the first 5G private networks in Europe. https://t.co/v1KMnkWBdw