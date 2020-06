T-Mobile hlásí problémy s mobilní aplikací, infolinkou i na prodejnách

T-Mobile prostřednictvím sociálních sítí (viz níže) informuje o jeho potížích s interním systémem. V překladu to znamená, že aktuálně na zákaznickém centru a v prodejnách nedokáže obsloužit zákazníky. Stejné problémy postihly i samoobsluhu Můj T-Mobile, webové stránky a zákaznickou linku.

2/2 Pracujeme na tom, aby to bylo co nejdříve v pořádku. Systémy by měly být zase funkční v odpoledních hodinách. Naše ostatní služby běží bez problémů.

Moc se všem omlouváme za komplikace. Hned, jak budeme mít dobré zprávy, napíšeme je sem.