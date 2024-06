Super mobil? Známe cenu Honoru 200 i hromadu dárků, které dostanete

Fotografie: Honor

Honor 200 byl oficiálně představen již v květnu, avšak nyní se dostává také na český trh po boku lépe vybaveného Honoru 200 Pro a současně i cenově dostupnějšího Honoru 200 Lite. Pomyslný prostřední model disponuje například 6,7" OLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotu pak výrobce nastěhoval Snapdragon 7 Gen 3 a spíše základní 8GB operační paměť.

Zadní strana nabídne trojicí fotoaparátů, které zahrnují 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s možností pořizování makro snímků a 50Mpx 2,5násobný portrétní teleobjektiv. Přední fotoaparát má 50 megapixelů. O zásobu energie se stará 5 200mAh akumulátor, který zvládá 100W rychlé nabíjení pro 100% nabití za 35 minut. Naopak bezdrátové nabíjení chybí, stejně jako nabíječka v balení. Naštěstí je tu elegantní řešení pro nejrychlejší z vás.

Předobjednávky Honoru 200 startují již dnes, a to za 14 990 Kč, kdy si můžete vybrat mezi provedením Emeradl Green (zelená) a Black (černá). Pokud si novinku stihnete objednat v období od 12. do 30. června, získáte řadu skvělých dárků. V prvé řadě je to sleva 2 500 Kč po zadání kódu HONOR2500. Dále obdržíte 100W nabíječku, která jinak stojí 899 Kč. To ale stále není vše. Zdarma získáte rovněž chytré hodinky Honor Choice Watch, které výrobce nabízí za doporučenou cenu 2 290 Kč.

Speciálně u Mobil Pohotovosti pořídíte Honor 200 a 200 Pro až o 4 500 Kč levněji díky bonusu a po zadání kódu "honor2500" v košíku. Navíc k telefonu získáte jako dárek hodinky Honor Choice Watch a také 100W adaptér pro rychlé nabíjení. A čeká na vás i prodloužená 3letá záruka zdarma. Dárky i slevu můžete využít do 30. 6. Více na mp.cz/honor-200.