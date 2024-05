Honor 200 nabídne zajímavý výkon za dobré peníze

Fotografie: Honor

Honor na akci v Číně a na honor.compředstavil smartphone Honor 200, který má 6,7" FHD+ 120Hz OLED displej a je poháněn procesorem Snapdragon 7 Gen 3.

Má také displej s 3840Hz PWM stmíváním, lokálním špičkovým jasem 4 000 nitů, má ochranu před modrým světlem, přirozené zobrazení barev 2.0, technologii 360stupňového adaptivního stmívání a německou certifikaci TÜV pro ochranu očí před blikáním. Zvládne také dotyk mokrých rukou při dešti.

Na čínském trhu se telefon bude prodávat v těchto barevných kombinacích.

Zadní strana nabídne trojicí fotoaparátů, které zahrnují 50Mpx hlavní fotoaparát, 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát s možností fotografování makro snímků a 50Mpx 2,5násobný portrétní teleobjektiv. Přední fotoaparát nabídne rovných 50 megapixelů. O zásobu energie se stará 5 200mAh akumulátor, který zvládá 100W rychlé nabíjení pro 100% nabití za 35 minut. Na rozdíl od modelu Pro však zcela chybí bezdrátové nabíjení.

Prodej byl zahájen na čínském trhu s brzkou slíbenou expanzí do Indie. Z čínských cen si tak s rezervou můžeme udělat představu o případném nacenění pro další trhy. Základní varianta nabídne kombinaci 12 GB RAM a 256GB úložiště. Čínská cena 2 699 jüanů by po hypotetickém přidání DPH mohla znamenat něco přes 10 tisíc korun. Vrcholová nabídka u tohoto přístroje pak končí na kombinaci 16/512 GB za 3 199 jüanů, což by odpovídalo zhruba 12 tisícům Kč.