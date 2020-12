Srovnání: fotí lépe Samsung Galaxy A42 5G, nebo Samsung Galaxy M31s?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V aktuální nabídce Samsungu naleznete nespočet telefonů. Zatímco ve vyšší třídě je situace poměrně přehledná, pravý opak panuje ve střední třídě. Zde se proti sobě velmi často staví řady Galaxy A a Galaxy M. Zatímco prvně jmenovaná je na českém trhu již léta dobře zapsána, modely Galaxy M nejsou tolik propagované. Nepsaným pravidlem také je, že přístroje Galaxy A mají mít prémiový vzhled a většinou i lepší výbavu. Tento fakt však samotný výrobce již několikrát porušil, a učinil tak ve své nabídce zmatek, ve kterém se není snadné vyznat.

Nestačí se totiž řídit písmeny a co více, dokonce ani čísly v pojmenovávání jednotlivých modelů. Zdárným příkladem budiž letošní novinky Galaxy A42 5G a Galaxy M31s. Pokud bychom se řídili původním rozklíčováním, měli bychom předpokládat, že prvně jmenovaný kousek spadá do prémiové řady střední třídy a navíc má i vyšší číselné označení. S trochou nadsázky by tak šlo říci, že by měl být ve všem o něco lepší. Jenže situace je paradoxně takřka opačná.

Do všeho totiž vstupuje „faktor 5G“. Ten si Samsung na rozdíl od čínských výrobce velmi cení, což zvedá cenu telefonu. Galaxy A42 5G je tak zhruba o pětistovku dražší než Galaxy M31s, který vyjde na necelých 9 tisíc korun a 5G nepodporuje. Naopak však nabízí mnohem lepší výdrž, zásadně lepší displej a pravděpodobně i lepší fotoaparáty. Galaxy A42 5G dokáže vyniknout jen lepším procesorem, který má vyšší výkon a není náchylný na zahřívání. Operační paměť však již opět hraje do karet Galaxy M31s.

My se však vrátíme k fotoaparátům, o které půjde v dnešním článku především. Na zadní straně napočítáme vždy po čtyřech kusech u obou. Ani funkce jednotlivých fotoaparátů nepřináší rozuzlení, který ze srovnávaných Samsungů na tom bude po fotografické stránce lépe. Kromě hlavního snímače je přítomen ultraširokoúhlý objektiv, makro fotoaparát a klasicky již také snímač pro portrétní snímky. Odlišnosti se objeví až u rozlišení, což by ale mohlo být zásadní. Galaxy M31s totiž disponuje hlavním fotoaparátem s 64 megapixely a ultraširokoúhlým objektivem s 12 megapixely oproti „jen“ 48megapixelům u hlavního fotoaparátu Galaxy A42 5G a 8 megapixelům u ultarširokoúhlého snímače.

Níže si v tabulce fotoaparáty ještě porovnáme řečí čísel a následně již přijde na řadu samotné fotosrovnání. Pakliže byste si rádi prohlédli fotografie v původní velikosti, stačí zavítat na konec tohoto článku, kde je všechny ještě jednou najdete pěkně pohromadě. Dodat ještě musíme, že všechny snímky byly pořízeny v automatickém režimu, což mimochodem znamená, že oba hlavní fotoaparáty využívají skládání čtyř rychle pořízených snímků do jednoho a výsledkem je fotografie s 12megapixelovým rozlišením z Galaxy A42 5G, respektive 16megapixelovým rozlišením u Galaxy M31s.

Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy M31s hlavní fotoaparát 48 Mpx (f/1.8), 1/2,0" 64 Mpx (f/1.8), 1/1,72" ultraširokoúhlý fotoaparát 8 Mpx (f/2.2), 123° 12 Mpx (f/2.2), 123° makro fotoaparát 5 Mpx (f/2.4), od 3 cm 5 Mpx (f/2.4), od 3 cm portrétní fotoaparát 5 Mpx (f/2.4) 5 Mpx (f/2.4)

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Samsungu Galaxy A42 5G, druhý pak Samsungu Galaxy M31s (posuvník umístěn vlevo).

Ukázkové snímky v původním rozlišení

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením, tedy tak, jak by fotila většina uživatelů. Prohlédnout si je můžete v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A42 5G Rozměry 164,4 × 75,9 × 8,6 mm , 190 g Displej Super AMOLED, 6,6" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh 9 490 Kč 9 329 Kč