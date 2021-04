Samsung Galaxy A42 5G získává nejnovější bezpečnostní záplaty

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung pokračuje v příkladné softwarové podpoře, což dokazuje také nejnovější aktualizací pro loňský Galaxy A42 5G. Dle informací sammobile.com vypustil nejnovější aktualizaci, která obsahuje dubnové bezpečnostní záplaty, tedy ty nejnovější možné.

Potěšující zprávou rozhodně je, že se aktualizace již šíří také mezi kousky v České republice a příkladné podpoře se těší i telefon nižší střední třídy. Aktualizaci by vám měl telefon nabídnout sám. V opačném případě můžete její dostupnost zkontrolovat sami. Stačí zavítat do hlavního menu, dále do Nastavení, poté hledejte položku Aktualizace softwaru a klepněte na Stáhnout a nainstalovat.