Další velká aktualizace, Samsung Galaxy A42 5G získává Android 13

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung nadále pokračuje v poměrně rychlém tempu aktualizací svých telefonů, kterých by mělo být v součtu 40. Dle sammobile.com nyní přichází aktualizace na více než dva roky starý model střední třídy Galaxy A42 5G. Aktualizace s označením A426NKSU2DVK2 přináší nejen Android 13 a nadstavbu One UI 5, ale také listopadové bezpečnostní záplaty.

Pro Samsung Galaxy A42 5G je to velmi dobrá podpora, neboť před více než dvěma lety začínal na Androidu 10. V tuto chvíli se nejnovější aktualizace šíří v Jižní Koreji, ale v následujících dnech by se však měla rozšířit i do dalších regionů.