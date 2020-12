Zřejmě poslední přírůstek do řady Galaxy A v roce 2020, to je Samsung Galaxy A42 5G. Názvem naznačuje, že je plně připraven na nejnovější mobilní sítě. Dále láká na stylový vzhled, velký displej, čtyři zadní fotoaparáty i slušnou baterii. Nebyl by to snad ani Samsung, kdyby ale do všeho nehodil vidle v podobě ne zrovna příznivé ceny. Bude to představovat zásadní problém?

Rok 2020 se pomalu chýlí ke konci, a pokud bychom měli jmenovat podstatné změny na telefonech, byl by to kromě ohebných displejů nástup podpory sítí 5G, rozšířený i do střední třídy. Důkazem budiž i nový Samsung Galaxy A42 5G, který je v době vydání recenze vůbec nejlevnějším mobilem výrobce s podporou nejmodernějších mobilních sítí. Věrný řadě Galaxy A sází také na elegantní vzhled, AMOLED displej či překvapivě velkou baterii. Bude to však stačit na obhajobu ceny atakující 10 tisíc korun? Samsung Galaxy A42 5G – videorecenze Technické parametry Samsung Galaxy A42 5G Kompletní specifikace Konstrukce 164,4 × 75,9 × 8,6 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,6" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2020, 9 053 Kč 9 359 Kč Obsah balení V prodejním balení nečekejte v zásadě nic navíc. Samotný telefon doprovází nabíječka a také USB-C kabel ke spojení s počítačem a nabíjení. Samsung tentokrát nepřibalil ani sluchátka. Konstrukční zpracování: tenká a elegantní Galaxy A42 5G je spíše větší zařízení, což sice příliš nekoresponduje s původně kompaktní řadou A40, avšak dnešní doba si zřejmě žádá jen velké telefony bez ohledu na odlišné potřeby některých uživatelů. S ohledem na celkovou velikost není telefon nijak těžký ani tlustý, působí naopak spíše tence. V ruce se drží pohodlně, přičemž se mi líbí dobře dosažitelné odemykací tlačítko na pravém boku, které se i jistě tiskne. Na opačné straně je šuplíček s hybridním slotem pro dvě nano SIM karty. V praxi to znamená, že do šuplíčku dáte buď dvě SIM karty, nebo jednu SIM kartu a paměťovku. Galaxy A42 působí ve sněhově bílé variantě elegantně. Řada Galaxy A si vždy zakládala na stylovém vzhledu a nutnosti uživatele reprezentovat. Námi testovaný kousek působí ve sněhově bílé variantě elegantně. Zadní strana je rozdělena na horní čtvrtinu, která je bez vzorování, a další tři části, jež se velmi nepatrně liší vzorem. Výsledek je nejlépe vidět pod ostrým světlem, kdy telefon vypadá opravdu velmi dobře. Pouze však do momentu, než telefon párkrát vezmete do ruky. Poté jsou celá záda poseta otisky prstů. Na naší bílé variantě však přeci jen nejsou vidět nijak extrémně. Poznávacím znamením nového Galaxy A42 5G je čtvercový modul se čtyřmi fotoaparáty, který jen mírně vystupuje nad okolní povrch. Ačkoliv v ruce máme telefon za skoro deset tisíc Kč, je nutné se smířit s plastovou, byť bytelnou konstrukcí a absencí zvýšené odolnosti. Telefon bude poměrně často leštit Líbilo se nám slot pro dvě nanoSIM karty

dobře padne do ruky

pevná konstrukce

líbivá zadní strana Nelíbilo se nám bez prémiových materiálů

zadní strana je náchylná na otisky prstů

chybí zvýšená odolnost