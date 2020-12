Jak fotí nejlevnější 5G Samsung Galaxy A42 se 4 fotoaparáty?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung poslal na předvánoční trh novinku zvanou Galaxy A42 5G, která je vůbec nejlevnějším řešením, pokud chcete přístroj s logem Samsungu a současně podporu nejmodernějších mobilních sítí. Za tuto kombinaci si jihokorejský výrobce účtuje 9,5 tisíc korun, což není zrovna málo. My se dnes podíváme na schopnosti jeho fotoaparátů, kterých na jeho těle napočítáme hned 5. Čtyři jsou na zadní straně ve čtvercovém modulu, pátý pak na čelní straně ve formě nepříliš vzhledného výrazu v displeji.

Hlavní fotoaparát disponuje 48 megapixely, ale běžně fotí známým skládáním čtyř snímků do jednoho, výsledkem tak jsou snímky ve 12 megapixelech. Zapomenout je bohužel nutné na optickou stabilizaci obrazu, tu si výrobce nadále šetří jen do prémiových řad. Druhým fotoaparátem je 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 123°. Zde výrobce zřejmě šetřil, jinak si nasazení relativně nízkého rozlišení nedovedeme vysvětlit. Třetím fotoaparátem do party je makro snímač, který je naopak se svými 5 megapixely připraven pořídit povedený snímek z blízka. Výčet zadních fotoaparátů uzavírá 5megapixelový portrétní fotoaparát. Pátým fotoaparátem je čelní 20megapixelová kamerka.

Telefon zvládá samozřejmě také záznam videa, a to až ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Nastavení nižšího rozlišení, například Full HD, však vyšší snímkovací frekvenci nezajistí, nadále se musíte spokojit se 30 FPS.

Parametry fotoaparátů

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Makro fotoaparát Portrétní fotoaparát Čelní fotoaparát rozlišení 48 Mpx 8 Mpx 5 MPx 5 Mpx 20 Mpx světeknost f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.4 f/2.2 šířka záběru – 123° – – –

Ukázkové fotografie

Ukázková videa

Samsung Galaxy A42 5G (testovací video) – 4K, 30 FPS

Samsung Galaxy A42 5G (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Samsung Galaxy A42 5G (testovací video) – 1080p, 30 FPS, noc