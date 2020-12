Sympatický vzhled, osvědčený a kvalitní Super AMOLED displej nebo čtveřice fotoaparátů. Nejen to jsou taháky Samsungu Galaxy M31s, kterými se bude snažit oslovit zájemce. Oproti konkurenci bude vynikat zejména baterií s kapacitou 6 000 mAh. Právě ta mu dává největší šance na úspěch v nabité střední třídě.

Pokud bychom měli nějak charakterizovat řadu Galaxy M od Samsungu, bylo by to dlouhou výdrží, která pramení z velkých baterií. Není nutné dodávat, co je hlavním trumfem Samsungu Galaxy M31s. Co dalšího však letošní novinka za necelých 9 tisíc korun nabízí?

Samsung Galaxy M31s – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy M31s Kompletní specifikace Konstrukce 158,5 × 73,6 × 9,3 mm , 203 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 9611 , , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 450 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 2:17 hodin Dostupnost srpen 2020, Kč 8 990 Kč 8 990 Kč

Obsah balení

V prodejním balení nečekejte v zásadě nic navíc. Samotný telefon doprovází nabíječka a také USB-C kabel ke spojení s počítačem a nabíjení. Příjemným bonusem jsou základní pecková sluchátka, která díky mikrofonu dobře poslouží i jako handsfree.

Konstrukční zpracování: lesklá a plastová jistota

Galaxy M31s se na první pohled snaží vypadat opravdu dobře a nedat najevo, že v očích Samsungu bývá řada M méně důležitá než série A. Zaujala nás zadní strana, na které přechází tmavě stříbrná pozvolna do modré. I přes vcelku originální barevné ladění však novinka trpí na ulpívání otisků prstů. Co je však ještě horší, je vysoká náchylnost na škrábance. Pokud si chcete telefon zachovat jako nový, je pouzdro nezbytností od prvního dne.

Zadní kryt je magnetem na otisky prstů a škrábance.

Velká baterie se podepsala na mírně větší tloušťce přesahující 9 milimetrů a hmotnosti lehce nad 200 gramy. Netřeba však truchlit, telefon se možná právě díky tomu pohodlně drží a příjemně padne do ruky. Špatná není ani ergonomie ovládání, byť na pravém boku umístěnou čtečku otisku prstů ve velkém tlačítku bych si dovedl představit o pár milimetrů níže. Podstatné ale je, že funguje skutečně spolehlivě.

Na levém boku je již pouze šuplíček, který sice není dlouhý, ale přesto pojme dvě nano SIM karty i paměťovku. Zarazí u něj, že barevným laděním nezapadá do svého okolí, působí tedy jako náhradní díl z jiného telefonu. Mobil je z plastu, ale i tak ke konstrukci a robustnosti nemáme výtek. Nikde nic nevrže a telefon se ani neprohýbá.

Líbilo se nám slot pro dvě nanoSIM karty

dobře padne do ruky

pevná konstrukce

líbivá zadní strana

spolehlivá čtečka otisků prstů