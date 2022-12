Špičková Motorola Moto X40 se blíží. Zaujme fotoaparátem pod displejem?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Motorola na oficiálním profilu na weibo.cn zveřejnila plakát lákající na tiskovou konferenci, v jejímž rámci by mělo dojít k představení klíčových novinek. Samotný plakát zobrazuje dva telefony, avšak může se jednat o jeden model ve dvou verzích. Jediný rozdíl, který lze v současné chvíli spatřit, tkví v čelním fotoaparátu. Zatímco model vlevo jej má ve formě průstřelu, přístroj vpravo jej nemá vůbec vidět. Ve hře je tak možnost, že jej Motorola schová pod displej.

Spekuluje se, že by se mělo jednat o vlajkový model Motorola Moto X40. O něm již informoval například ithome.com, který zveřejnil výsledek benchmarku AnTuTu. V něm měla Motorola Moto X40 dosáhnout na více než 1,3 miliónů bodů. Je tak nasnadě, že by se mohlo jednat o špičkový mobil, který by se o něco později mohl objevit i globálně v rámci řady Edge. Podrobnosti se dozvíme již příští týden, představení proběhne 15. prosince.