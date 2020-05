Speciální kamerka OnePlus 8 Pro funguje tak trochu jako rentgen. Uživatele to děsí

Nedávno představená vlajková loď OnePlus 8 Pro přinesla na trh kromě standardního hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu (s úctyhodným rozlišením 48 Mpx) také netradiční senzor „Color Filter“, který fyzicky redukuje barevnost snímku a propouští pouze některé odstíny. Podle OnePlus by tak měly snímky pořízené tímto fotoaparátem nabídnout opravdu nevšední zabarvení.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP