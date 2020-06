Unboxing: podívejte se, co na vás čeká v balení nového OnePlus 8 (Pro)

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno představené smartphony OnePlus 8 (Pro) dorazily do redakce a ještě předtím, než se pustíme do klasického testování, jsme si pro vás připravili krátký unboxing. V něm zjistíte, co vše se nachází v balení dvojice telefonů, které si můžete prohlédnout v zelené a černé barevné variantě.

UNBOXING: OnePlus 8 a 8 Pro

Za zapůjčení OnePlus 8 (Pro) děkujeme společnosti Alza.cz a.s., provozující internetový obchod Alza.cz, kde si smartphony můžete zakoupit.

Technické parametry OnePlus 8 Kompletní specifikace Konstrukce 160,2 × 72,9 × 8 mm , 180 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2020, 24 000 Kč