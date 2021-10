Sony chystá novinky. Jakých Xperií se dočkáme 26. října?

Příval novinek neutichá ani v říjnu a i v jeho druhé polovině se máme rozhodně nač těšit. Již za týden oficiálně spatříme nové Pixely od Googlu a další týden si pro sebe rezervovalo Sony. To na Twitteru informovalo o tom, že chystá oznámení nových produktů.

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement