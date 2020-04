Snapdragon 865 bude kralovat celý rok. Verze Plus není v plánu

Fotografie: Qualcomm

Pokud jde o mobilní telefony s Androidem, je nekorunovaným králem mezi dodavateli procesorů Qualcomm a jeho řada Snapdragon. V loňském roce to byl Snapdragon 855, který se ve druhé polovině roku dočkal k jistému překvapení upgradované verze označené jako Snapdragon 855+. Ta přinesla přetaktování jader a ve výsledku ještě vyšší výkon, který se osvědčil především v herních telefonech. Do roku 2020 Qualcomm vstoupil s procesorem Snapdragon 865, který se nachází například v Xiaomi Mi 10 Pro nebo Galaxy S20, ovšem určených výhradně pro trh v USA. Na každý pád se očekávalo, že ve druhé polovině roku by mohla dorazit varianta Snapdragon 865+.

Spekulace nicméně nyní utnul finanční ředitel čínského MEIZU, Wan Zhigiang, který, jak informuje server gizmochina.com, uvedl, že se v letošním roce s verzí Plus vůbec nepočítá. Nic samozřejmě není definitivní, dokud to nepotvrdí samotný Qualcomm, avšak váha slova ze strany vcelku významného světového výrobce je značná.

Pravé důvody možné absence Snapdragonu 865+ známé nejsou, avšak nalézt by je možné bylo. Qualcomm vylepšené verze vydává vesměs na vyžádání výrobců mobilních telefonů. V letošním roce je však zájem poměrně vlažný. Výrobci, jako je například Google nebo Nokia, se totiž netají tím, že možná ani nesáhnou po nejvýkonnějším Snapdragonu 865. Namísto něj často volí o něco méně výkonný, avšak mnohem levnější Snapdragon 765G. Jeho výkon je nadále velmi vysoký a rovněž podporuje žádané 5G sítě.