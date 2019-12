Sluchátka Oppo Enco Free oficiálně: AI potlačení hluku a výdrž až 25 hodin

Nedlouho po představení Realme Buds Air se přihlásilo o slovo také Oppo, které spadá pod stejného výrobce: BBK Electronics Corporation. Podobně jako v případě zmíněných Buds Air navíc ztělesňují opravdu bezdrátová sluchátka Oppo Enco Free zajímavou a také cenově dostupnou alternativu pro všechny příznivce bezdrátového poslechu. A co vlastně Enco Free umí?

OPPO Enco True Wireless Earbuds launched in China at 699Yuan around ($99.88) 🔥🔥🎧Credits-Weibo

Main Highlights-

1. Bluetooth low-latency.

2. Dual Transmission.

3. Ultra-Dynamic Speakers.

4. AI call noise reduction.@oppo @oppomobileindia #OPPOReno3Pro5G #OppoEncoFree pic.twitter.com/nxDyFrcwgF — The Phone Talks (@ThePhoneTalks) December 27, 2019

Sluchátka nabízí vcelku solidní výbavu v podobě technologie Bluetooth 5.0, potlačení hluku pomocí AI nebo simultánního přenosu, jenž má zajistit synchronizovaný přenos zvuku do obou sluchátek zároveň. Pro úplnost doplňme, že spousta levnějších bezdrátových sluchátek přenáší nejprve zvuk ze zařízení (smartphonu) do levého sluchátka, které poté posílá zvuk do sluchátka pravého, což vede ke snížení kvality poslechu.

Výrobcem udávaná latence 120 ms řadí Onco Free spíše k průměru a ovládání probíhá standardně, tedy skrze dotykové plošky na sluchátkách, které lze „hladit“ nahoru a dolů a měnit tím hlasitost i přeskakovat skladby, případně na ně poklepat pro přijetí/ukončení hovoru či zapnutí/vypnutí sluchátek.

Sluchátka sází na osvědčený design AirPods od Applu. Přestože to tak na první pohled možná vypadá, nejedná se však o zcela standardní pecky. Onco Free disponují poměrně nenápadnými silikonovými nástavci (na samotném konci), přičemž v balení budou na zákazníky čekat hned tři velikosti. Výdrž má dosahovat až 25 hodin při poslechu hudby – na jedno nabití samotná sluchátka zvládnou až 5 hodin přehrávání a dalších 20 hodin se ukrývá v pouzdru s USB-C. Při volání pa výdrží činí celkem 15 hodin (3 + 12 hodin). Potěší také zvýšená odolnost IPX4, takže se uživatelé nemusí obávat slabšího deště či potu. Pokud vás sluchátka zaujala, mohou být vaše za necelé tři tisíce korun (i s DPH). Oficiální česká cena zatím stanovena nebyla.