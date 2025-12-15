Skvělé Oppo Find X9 Pro dorazilo: je to špičkový fotomobil s obří 7 500mAh baterií

Do Česka dorazil jeden z nejočekávanějších smartphonů posledních měsíců. Oppo Find X9 Pro je mimořádně povedený telefon s enormní výdrží díky obří baterii, který zároveň získal titul nejlepšího fotomobilu. Ode dneška je v prodeji u Mobil Pohotovosti a navíc za skvělou cenu díky slevě 7 000 Kč pro nejrychlejší.
Fotomobil roku s enormní výdrží
Oppo Find X9 Pro v posledních dnech vysloužil řadu ocenění. Skvěle hodnocený je po všech stránkách, ale obzvlášť vyzdvihovaný je 50Mpx hlavní fotoaparát se 7prvkovým objektivem a 200Mpx teleobjektiv s až 120x zoomem, na jehož vývoji se podílela legendární fotografická značka Hasselblad. Součástí fotosoustavy je také laserové ostření a multispektrální senzor pro přesné zachycení barev.
Druhou dominantou telefonu je několikadenní výdrž díky obří 7 500mAh baterii, která navíc podporuje rychlé 80W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Špičkový je samozřejmě i 6,78″ OLED displej s dynamickou obnovovací frekvencí až 120 Hz a integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. O výkon se stará Dimensity 9500 od Mediateku, který patří k těm nejvýkonnějším mobilním čipsetům na trhu. Systém běží na nejnovějším Androidu 16 a výrobce slibuje podporu pěti budoucích verzí Androidu.
Zaváděcí sleva 7 000 Kč
Telefon navíc vychází skvěle i cenově. Oppo si totiž na start prodejů přichystalo solidní slevu 7 tisíc, takže Find X9 Provychází jen na 24 990 Kč, což je výrazně méně než konkurenční vlajkovky. Se slevou je i základní model Find X9, který má se svým sourozencem mnoho společného.
- Oppo Find X9 za 19 990 Kč (běžně 24 990 Kč)
- Oppo Find X9 Pro za 24 990 Kč (běžně 31 990 Kč)
Oppo začalo své nejnovější vlajkovky prodávat dnes krátce po půlnoci u Mobil Pohotovosti a Find X9 Pro byl natolik žádaný, že se po pár hodinách vyprodal. Telefon si nicméně můžete předobjednat – stále je přitom možné využít slevu 7 000 Kč – další kusy dorazí už tento pátek 19. prosince. Doporučujeme ale příliš dlouho neotálet, kusů je omezené množství.