Jaké notebooky chystá Apple? Větší MacBook Air a jedno malé překvapení

Fotografie: Apple

Apple v tomto týdnu představil zbrusu nový MacBook Air 13 s novým procesorem Apple M2. Již za necelý rok bychom však mohli přivítat další novinku. Dle agentury Bloomberg by měl totiž Apple již na jaře příštího roku představit MacBook Air s 15" displejem, což z něj udělá vůbec první takto velký model v řadě Air.

Dále jsme se dozvěděli ještě o vzdálenějších plánech Applu. Ten by mohl do své nabídky po delší době doplnit i příjemně malý notebook. Spekuluje se o MacBooku s 12" displejem. Zobrazovač s obdobnou úhlopříčkou měl v nabídce Apple naposledy v roce 2019. Nepřímý nástupce by se měl odhalit v průběhu roku 2024, avšak zatím není jasné, zda by šlo o řadu Air, nebo Pro.