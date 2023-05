Hledáte hub, který vám zpřístupní všechny nezbytné konektory, čtečku paměťových karet, LAN a dokonce ještě umožní správu vašeho NVMe M.2. SSD? V tom případě hledáte LINQ 9in1 SSD ProStudio, hub, který za velice rozumné peníze nabídne vše, o čem si u moderních notebooků můžeme nechat bohužel jen zdát.

Dávno jsou pryč doby, kdy byly notebooky osazeny nespočtem různých konektorů. Notebooky se začaly zmenšovat, kvůli čemuž zbývalo méně místa a konektorová výbava to odnesla jako první. Ne vždy odůvodněně, ale je to fakt. Své by o tom mohli říci uživatelé MacBooků, dokonce ani MacBook Pro 14/16 není osazen tolika konektory, kolik by si jich profesionální zařízení za takovou cenu zasloužilo.

Naštěstí jsou tu různé huby, které vám skrze jediný USB-C/Thunderbolt konektor zpřístupní více konektorů. Na jeden takový se dnes podíváme, nese označení LINQ 9in1 SSD ProStudio.

Technické parametry LINQ 9in1 SSD ProStudio

Rozměry 15,6 × 4,6 cm × 1,6 cm Hmotnost 118 gramů Konektivita 1× USB-C pro nabíjení (max. 100 W – PD),

1× USB-C 3.2 Gen2 (max. 10 Gbit/s),

1× HDMI 2.0 (4K/60 Hz),

2× USB-A 2.0 (až 480 Mbit/s),

1× LAN RJ45 konektor (2,5 Gbit/s),

1× slot pro NVMe M.2. SSD (až 10 Gbit/s),

1× slot pro microSD,

1× slot pro SD kartu (max 300 MB/s pro oba sloty, certifikace UHS-II) Barevné varianty tmavě šedá Cena 4 000 Kč

Obsah balení

LINQ 9in1 SSD ProStudio

základní dokumentace

Konstrukční zpracování: povedený kousek

LINQ 9in1 SSD ProStudio je už na první pohled trochu rozměrnější kousek, neznamená to však, že se jedná o nějakého obra. S rozměry 15,6 × 4,6 cm × 1,6 cm a hmotností 118 gramů jde o větší hub, než se kterým se v redakci běžně setkáváme, přesto se pohodlně vejde například do tašky či rovnou do pouzdra notebooku. Hub se prodává v jediné barevné variantě, konkrétně v šedé, čímž se možná snaží zalíbit uživatelům nejnovějších MacBooků. Osobně mi chybí itříbrná varianta, ale to je jen detail.

Hub je pevně spojen s kabelem o délce zhruba 15 centimetrů, ten je zakončen klasickým USB-C, je tedy vhodný jak pro notebooky, tak tablety a smartphony. Kabel je precizní, velmi pevný a navíc opletený speciální tkaninou, díky čemuž je zpočátku méně poddajný. Výhodny jsou zřejmé, kabel se po pár týdnech méně šetrného zacházení nijak nepoškodí. I tak by se mi líbila varianta, u které by bylo možné kabel odpojit.

Spodní zásuvka slouží pro vložení NVMe M.2. SSD

Hub je z hliníku, samozřejmě jsou zde i nějaké plastové části, například spodní zásuvka a bočnice, jako celek však působí hub opravdu velmi kvalitně. Líbí se nám, že logo je vyobrazeno spíše decentně a zbytečně na sebe neupozorňuje. Jen piktogramy znázorňující dovednosti jednotlivých portů mohl výrobce přemístit na spodní stranu hubu.

Líbilo se nám elegantní vzhled

kvalita zpracování

rozumná hmotnost

Nelíbilo se nám kabel je pevně spojení s hubem

Nabídka portů: tak co všechno tu máme?

I přestože výrobci hubů často soustředí svůj zájem na majitele MacBooků, LINQ 9in1 SSD ProStudio je pochopitelně kompatibilní i s jinými značkami, stejně tak s telefony a tablety. Jedinou podmínkou je, aby bylo zařízení vybaveno USB-C pro přenos dat, tedy ne jen napájení. Když už mluvíme o napájení zmíníme, že první USB-C je určeno čistě jen pro nabíjení, podporuje až 100W nabíjení, navíc jde o standard Power Delivery. Díky tomu dobijete i na výkon poměrně náročnou elektroniku.

Dále tu máme 4K HDMI, které s podporou 30 i 60 Hz, druhý USB-C 3.2 Gen2 s maximální přenosovou rychlostí 10 Gbit/s, 2x USB-A 2.0 s rychlostí až 480 Mbit/s (ke kterým lze připojit i myš, klávesnici či tiskárnu), 1× LAN RJ45 konektor s rychlostí 2,5 Gbit/s, jenž se hodí i pro výkonné přípojky, 1× slot pro microSD a 1× slot pro SD kartu, oba sloty zpřístupní přenosovou rychlost až 300 MB/s, tedy UHS-II. Škoda, UHS-III by se nám zamlouvalo více, ovšem ani samotný MacBook Pro 14, se kterým jsme hub testovali, nemá rychlejší čtečku (Apple uvádí, že jeho čtečka podporuje standard UHS-II a maximální rychlostí je 250 MB/s pro standard UHS-II a 90 MB/s pro zpětně kompatibilní UHS-I karty).

Na zadní straně hubu se ještě nachází šuplíček, do kterého můžete umístit NVMe M.2. SSD typ 2260 i 2280. Podporovány jsou disky PCIE Gen 3 a 4, přičemž maximem je přenosová rychlost 10 Gbit/s. U hubů jde o nestandardní funkci, kterou velmi oceňuji, hub totiž může posloužit i jako externí čtečka disků, můžete tedy posloužit jako takový externí SSD, kde máte například zálohu.

Výhodou LINQ 9in1 SSD ProStudio je také fakt, že obsazuje jediné USB-C, v případě MacBooku Pro 14, který vlastním, navíc nijak nezakrývá MagSafe 3 konektor. Ano, přenosová rychlost se sníží z potenciálních 40 Gbit/s, kterou podporuje Thunderbolt 4, na 10 Gbit/s, ovšem další dva Thudnerbolty zůstávají k dispozici, nevidím v tom tedy problém.

Líbilo se nám podpora 100W PD pro nabíjení

obsazuje pouze jedno USB-C

slot pro NVMe M.2. SSD

dvojice USB-A

slot pro microSD i SD kartu

rychlostní limity odpovídají realitě

MagSafe je stále přístupný

Nelíbilo se nám slot pro micro(SD) karty podporuje UHS-II, ne UHS-III

Zhodnocení a závěr: bude se hodit

Hub LINQ 9in1 SSD ProStudio pořídíte za cenu okolo 4 tisíc korun. Možná vás tato zpráva šokovala, ale je nutné si uvědomit, že většina kvalitních hubů startuje na ceně okolo 3 tisíc korun a rozhodně nenabízí vše, čím se pyšni LINQ 9in1 SSD ProStudio. Jde o kvalitní produkt, u kterého zkrátka vše funguje, a proto je vyšší cena opodstatněná. Osobně jsme si pochvaloval slot pro NVMe M.2. SSD, samotného by mě nenapadlo, že se mi něco takového bude hodit.

Stejně tak se mi líbí skladnost celého řešení, i přestože LINQ 9in1 SSD ProStudio není žádný drobeček, bez problému jej umístíte do jakékoliv menší tašky či do pouzdra společně s notebookem. Když k tomu přičteme elegantní design, máme tu žhavého kandidáta pro všechny na porty náročné uživatele.

Martin Fajmon, mobilenet.cz