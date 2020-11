Vodafone má nový Pass, který je zdarma a nečerpá data. Na co se vztahuje?

Fotografie: @anikolleshi

Na novinku upozornil na Twitteru Tomáš Elbl, ředitel strategie společnosti Vodafone. „Vytvořili jsme ve Vodafone pro všechny zdarma Pass for Good, díky kterému se nebudou data v rámci videopřenosu z aplikace Záchranka na linku 155 účtovat z datového balíčku. Obsahuje i appky jako eRouška a snad to pomůže tam, kde je třeba,“ komentoval uvedení balíčku Pass for Good na sociálních sítích.

Vytvořili jsme ve @Vodafone_CZ pro všechny zdarma Pass for Good, díky kterému se nebudou data v rámci videopřenosu ze @Zachranka_App na linku 155 účtovat z datového balíčku. Obsahuje i appky jako eRouška a snad to pomůže tam, kde je třeba. https://t.co/S5qdHWOeju #passforgood — Tomáš Elbl (@Flarecz) November 6, 2020

Pass for Good je dostupný zdarma, stačí jej aktivovat v samoobsluze Vodafone a přestane vám účtovat data při čerpání aplikací, které pomáhají. Konkrétně se jedná o:

DreamLab – aplikace pomáhající ve výzkumu rakoviny a COVID-19

– aplikace pomáhající ve výzkumu rakoviny a COVID-19 Záchranka – aplikace určená pro kontakt záchranných složek v nouzi

– aplikace určená pro kontakt záchranných složek v nouzi Bright Sky – aplikace sloužící k odhalení domácího násilí

– aplikace sloužící k odhalení domácího násilí eRouška – nástroj pro boj s koronavirem

Více se můžete dozvědět přímo na stránkách Vodafonu.

Stáhnout Můj Vodafone