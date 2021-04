Fotoaparát s 200 megapixely v mobilu? Xiaomi si na něj již brousí zuby

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Fotografické senzory ISOCELLL od Samsungu jako první prolomily hranici 100 megapixelů v případě fotoaparátů do mobilních telefonů. Veřejné nasazení si pak jako první vzalo na starost Xiaomi. A historie se zřejmě bude opakovat, avšak již v případě chystaného senzoru s 200 megapixely. Opět jej připravuje Samsung a znovu se jej jako první chystá nasadit Xiaomi, alespoň to tvrdí úniky informací skrze weibo.com.

Velikost očekávaného 200megapixelového snímače se odhaduje na 1/1,37". Současně se také předpokládají širší možnosti přibližování bez ztráty kvality. U současných 108megapixelových fotoaparátů je možné udělat 2× až 3× výřez. Skutečně kvalitní 200megapixelový snímač by mohl předznamenat ústup nezbytných teleobjektivů pro přibližování. Nový fotografický senzor s 200 megapixely bude také schopen nahrávat video až v 16K rozlišení (133 megapixelů). Bohužel tato schopnost bude mobilům ještě nějaký čas zapovězena kvůli nedostatečnému výkonu. V současnosti si totiž ani ty nejlepší přístroje neporadí s 8K videem a 60 FPS.

Senzory s takto vysokým rozlišením také budou muset využívat co nejmenší pixely, v případě zde popisovaného se hovoří o velikosti 0,64 µm. Pokud by byly jednotlivé pixely větší, znamenalo by to, že samotný modul bude opravdu velmi velký, což by mohlo znamenat problém. Ostatně pozorovat to můžeme u nového Xiaomi Mi 11 Ultra s výrazným modulem na zadní straně. Kombinace pokročilejší konstrukce senzorů, sdružování pixelů a vylepšené zpracování by však měla eliminovat nevýhody pramenící z menších pixelů.