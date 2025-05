Samsung zřejmě chystá hodinky Galaxy Watch Ultra 2. Původní model by mohl zlevnit

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jihokorejský Samsung by v letošním roce měl představit nové chytré hodinky a možná nezůstane u jednoho modelu. Ve hře je návrat tzv. Classic řady, která by mohla přinést otočnou lunetu. Kromě nich by však dle serveru Techmaniacs (viz techmaniacs.gr) měla dorazit druhá generace špičkových Galaxy Watch Ultra. šlo by o vcelku brzké představení, neboť současná generace dorazila teprve loni v létě.

Právě proto se například vzhled nemá nijak zásadně lišit o současných Galaxy Watch Ultra. Novinky se mají týkat výbavy. Zmíněno je třeba větší interní úložiště, které bude možné využívat pro hudbu či mapové podklady. Dále se lze těšit na přepracované prostředí, konkrétně na One UI 7 Watch, které Samsung připravuje. Je však nutné říci, že to se dostane rozhodně i na loňské chytré hodinky.

S případným příchodem chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (název však zatím potvrzen rozhodně není) nemá dle současných informací dojít k ukončení prodeje první generace. S tou má Samsung počítat nadále, avšak za adekvátní nižší cenu. Nová generace by startovala údajně na 699 eurech (v přepočtu 17,5 tisíce korun), což by byla cena, na které začínaly i hodinky Galaxy Watch Ultra. Starší model by pak měl cenově klesnout k hranici 400 eur, což by v případě českého mohlo znamenat cenu kolem 10 tisíc korun.

Samsung by tak měl na trhu hned dva modely pro náročné uživatele ve dvou vcelku rozdílných cenových hladinách. Pokud by se hodinky Galaxy Watch Ultra 2 potvrdily, očekává se jejich příchod po boku nových skládaček Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, které by se mohly představit v průběhu července.