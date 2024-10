Samsung možná zruší model Galaxy S26. Jaký by k tomu mohl mít důvod?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V portfoliu Samsungu se možná chystá poměrně zásadní změna, která by po mnoha letech ovlivnila jeho nabídku. Známý informátor Ice Universe přišel s tvrzením, že by z nabídky jihokorejského výrobce mohla v dohledné době vypadnout nejmenší varianta vlajkové řady Galaxy S. Toto se však netýká nejbližší řady Galaxy S25, která nadále vznikne ve třech variantách. V roce 2026, kdy by měla dorazit řada Galaxy S26, bychom se možná dočkali pouze modelů Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra.

V podstatě by se tak mohlo stát něco podobného jako letos u vrcholných tabletů. Řada Galaxy Tab S10 zahrnuje pouze verze Tab S10+ a Tab S10 Ultra. Jaký je ale pravý důvod pro takto radikální krok?

Podle informátora Ice Universe už nejmenší Samsung Galaxy S26 nebude na trhu konkurenceschopný. Důvodem má být příchod velkého množství menších čínských telefonů, které se chystají. Problémy proti nim má údajně už budoucí Galaxy S25, a jeho (ne)úspěch možná rozhodne o existenci Galaxy S26. V tuto chvíli jde o neověřené informace, které je třeba brát s rezervou. Následující měsíce naznačí možný další vývoj.