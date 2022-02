Samsung si posvítil na 22 „pravidel“ mobilních telefonů

Fotografie: Samsung

Mobilní telefony všech značek spojují nepsaná pravidla a představy, jak by takový ideální a univerzální smartphone měl vypadat. S nejnovější řadou špičkových telefonů Samsung Galaxy 22 ale můžete na tyto představy rychle zapomenout. Staví totiž všechny zásady a pravidla na hlavu. Chcete se svézt na jeho vlně? Neostýchejte se a porušte pravidla!

Že jsou telefony jen nudné placky, které nic nevydrží? Nedokáží z noci nafotit kvalitní snímky a až příliš dlouho se nabíjí, zatímco jejich baterie nemají dlouhou výdrž? A co propojení s dalšími zařízeními? Také jste zaslechli, že to zatím není příliš schůdné a smysluplné řešení? Inu, tato dogmata patrně znáte, a není tedy nic jednoduššího, než je vyvrátit. Pomůže k tomu právě trojice smartphonů Samsung Galaxy S22, která záměrně porušuje hned 22 nepsaných pravidel o mobilních telefonech:

1. Nové telefony vypadají všechny stejně

Také vám novodobé smartphony přijdou jako nudné placky bez špetky invence? Tak to jste ještě neviděli stylové Galaxy S22 a Galaxy S22+, které designem a barvami zaujmou na první pohled. Galaxy S22 Ultra navíc přidává dvakrát zakřivený displej a hranatější tvary, které s běžnou šedí rozhodně nesplynou. Fotomodul zadní strany Ultry s jinými modely jen tak nezaměníte.

2. Telefony už nejsou kompaktní

Trend stále zvětšujících se smartphonů je neoddiskutovatelný. Zvláště ty nejvýkonnější modely mají do kompaktnosti daleko. Z tohoto trendu však vybočuje základní Galaxy S22, který je jedním z nejkompaktnějších topmodelů na trhu. Oproti loňskému Galaxy S21 je navíc telefon o něco nižší, užší a je také nepatrně štíhlejší. A takto atraktivní BMI má jen velmi málo telefonů na trhu.

3. Telefony nepotřebují 5G

Sítě páté generace umožňují daleko rychlejší datové přenosy s minimální latencí, což v praxi využijete např. při stahování souborů nebo při hraní online her na smartphonu. 5G už navíc není jen prázdný technologický symbol, ale technologie, kterou můžete využít i na několika místech v Česku. Navíc ji můžete brát i jako investici do budoucna, 5G sítě totiž nebudou ubývat, ale jen a jen přibývat. A to nejen u nás, ale na celém světě. Je dobré být na to připraven.

4. Baterie mají nízkou výdrž

Baterie telefonů jsou limitovány vnitřní skladbou komponent, takže na akumulátor často nezbude dost prostoru. To však neplatí o novinkách řady S22, které dostaly baterie se zajímavými kapacitami doplněné o řadu vychytávek, které šetří spotřebu baterie – od úsporného procesoru přes adaptivní obnovovací frekvenci displeje až po umělou inteligenci. Galaxy S22 s 3 700mAh baterií s vámi vydrží na příjmu celý den, Galaxy S22+ (4 500 mAh) a Galaxy S22 Ultra (5 000 mAh) s vámi stráví náročný pracovní den, a ještě jim něco zbude na další den. Zvláště v případě Ultry stojí za zmínku, že stylus S Pen nijak neustoupil baterii, která má stále více než velkorysou kapacitu, a to bez výraznějšího zásahu do tloušťky telefonu.

5. Nabíjení telefonu trvá dlouho

V řadě Galaxy S22 se můžete spolehnout až na 45W dobíjení, které telefonu velmi rychle dodá „šťávu“ potřebnou pro další fungování. U Galaxy S22+ dobijete polovinu baterie zhruba za 20 minut, u Galaxy S22 Ultra bude z nuly na padesáti procentech za půl hodiny.

6. Telefony nemají dostatečný výkon pro hraní her

Průměrně telefony na kvalitní hraní skutečně použít nemůžete. U řady Galaxy S22 to ale neplatí. Telefony jsou totiž vyzbrojeny nejmodernějším 4nm procesorem a grafikou, která využívá architekturu RDNA2 od AMD, tedy stejnou, kterou AMD nasazuje i do notebooků. Jinými slovy, grafický výkon Galaxy S22 na trhu prakticky nemá obdoby. Nic grafický výkonnějšího ve smartphonech ještě nebylo!

7. Na editování videí telefon nestačí

Bejvávalo. Za šikovnými editory nemusí stát jen zvučná jména, to hlavní, co vás zajímá, jsou funkce. I na smartphonu nebo tabletu může popustit uzdu své kreativitě a upravit videa podle svých potřeb. A to buď v základním editoru od Samsungu nebo Adobe Lightroom. Ano, i tentokrát se bude hodit dotykové pero S Pen z Galaxy S22 Ultra.

8. Telefony mají problémy se zabezpečením

Bezpečnost dat na Androidu, to je možná trochu problém… Galaxy S22 vás však nenechá na holičkách. I tentokrát se můžete opřít o zabezpečenou platformu Knox, která filtruje hrozby a chrání telefony už na hardwarové úrovni. Pokud zjistí systém zásah do paměti telefonu, např. root, dokáže některé systémové aplikace deaktivovat. Ne nadarmo získal Knox spoustu bezpečnostních certifikátů, takže může být nasazen i ve firemním a veřejném segmentu.

9. Uživatelské rozhraní je moc komplikované

Grafická nadstavba One UI 4 od Samsungu je u řady Galaxy S22 maximálně přehledná. Upravíte si v ní vše, od velikostí prvků uživatelského rozhraní, fontu písma, tapety či ikony po barevné schéma. Vše zakončuje přehledné nastavení s integrovaným vyhledáváním. A pokud by to pro vás i tak bylo komplikované, vždy je tu ještě Snadný režim se zjednodušeným layoutem a velkými ikonami, které je tak nepřehlédnete.

10. Multitasking na telefonech nefunguje dobře

Ano, toto pravidlo je pravdivé. Multitasking nefunguje jen dobře, funguje přímo skvěle! Tedy jen u některých telefonů. Třeba v řadě Galaxy S22 si můžete na velkých displejích zobrazit až dvě aplikace najednou a současně je ovládat či mezi nimi přepínat. Nemusíte se omezovat jen jedním displejem, když na něm současně spustíte více aplikací. Vybrané z nich navíc můžete nechat na pozadí neustále otevřené, takže i při vyčištění paměti zůstanou stále spuštěny na pozadí, abyste je mohli rychle načíst a pokračovat v práci.

11. Na voděodolnost se nelze spoléhat

U řady Galaxy S22 se můžete spolehnout na certifikovanou odolnost IP68, která zaručuje, že telefon vydrží po dobu 30 minut až jeden a půl metru pod vodní hladinou. A to zajistí, že případný pád do vody či telefonování za deště telefonu nijak neuškodí. Pozor jen na slazené nápoje, mýdlovou nebo mořskou vodu. Po styku s těmito kapalinami je třeba telefon co nejdříve opláchnout kohoutkovou vodou, ať nedojde k naleptání ochranných membrán.

12. Dotykové pero není potřeba...

…říká ten, kdo stylus S Pen ještě nikdy nedržel v ruce. Stačí pár tahů virtuálním štětcem, propiskou nebo tužkou, a hned bude mít jasno, co vám celá léta chybělo. S Pen je na trhu stále unikát, velký displej můžete využít jako malířské plátno, sešit nebo zápisník. Nejvíce se vám bude líbit převod ručně psaného textu do digitální podoby, na obyčejnou klávesnici si už ani nevzpomenete.

13. Displej se snadno poškrábe

Pokud si na displej běžného telefonu nedáte pozor, může se skutečně velmi snadno poškrábat. Samsungy řady Galaxy S22 mají naštěstí exkluzivně k dispozici odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus+, které zaručuje, že se displeje jen tak snadno nepoškrábou. Aby toho nebylo málo, má i zadní matný kryt stejnou míru ochrany jako krycí sklo displeje.

14. Na přímém slunci není na displeji nic vidět

Řada Galaxy S22 využívá Dynamic AMOLED 2X displeje, které mají v automatickém režimu svítivost až 1 750 nitů, takže i na přímém slunci v letní výhni na displeji vše bez jakýchkoliv problémů přečtete. Telefon si dále pomáhá funkcí Vision Booster, která podle okolních světelných podmínek upraví barevnou paletu tak, aby byl displej i na přímém slunci nadále napěchovaný pestrobarevnými odstíny.

15. Zoom na fotoaparátu je nepoužitelný

Přiblížené snímky u telefonů jsou nepoužitelné proto, že vznikají v podobě výřezů, tj. digitální formou. Tam kde obrazová informace chybí, nastupuje přibližování fotek na úkor kvality. Celá řada Galaxy S22 však nabízí teleobjektivy s 3× optickým přiblížením, Ultra nabídne dokonce druhý teleobjektiv s 10× zoomem. Už nikdy se nebudete muset tlačit s ostatními, ale kvalitní fotku pořídíte pěkně z dálky. U Ultry můžete navíc počítat až se 100× Space Zoomem, a to je na trhu stále dost velká rarita. Třeba přiblížené fotografie Měsíce jsou na to, že jsou vyfotografované mobilem, bezkonkurenční.

16. Kamera umožňuje jen jeden záběr

Na jeden displej jen jeden záběr z kamery? To už dávno neplatí. V režimu Pohled režiséra můžete do jednoho záběru dostat svůj obličej pomocí selfie kamerky a scénu nasnímanou jedním ze zadních fotoaparátů. Mezi objektivy můžete plynule přepínat, záběr ze selfie může být umístěn v plovoucím okně nebo může vyplnit polovinu displeje. A na té druhé můžete např. snímanou scénu opticky přiblížit. Režim Pohled režiséra se vám jednoduše přizpůsobí.

17. Noční fotografie jsou rozmazané

Díky slučování devíti pixelů do jednoho se ze 108Mpx snímače Galaxy S22 Ultra stane noční lovec. Větší pixely znamenají i větší míru světla dopadajícího na snímač, umělá inteligence pak pomůže s eliminací šumu a optická stabilizace přidá svou pomocnou ruku k tomu, aby nebyly fotografie rozmazané. Ve finále jsou výsledkem komplexní spolupráce všech zainteresovaných stran povedené noční fotografie, za které se rozhodně nemusíte stydět.

18. Přední fotoaparát je nekvalitní

Doby nekvalitních selfie fotoaparátů jsou dávno pryč. Řada Galaxy S22 dostala do výbavy průstřelové selfie kamerky, které dokáží pořídit nejen skupinová selfie, ale také povedené selfíčka za absolutní tmy. Na displeji se zobrazí vysoce svítivý bílý kruh, který i v úplné tmě dokáže povedeně vykreslit vaše selfie.

19. Není možné natočit stabilní video bez stativu

Uznáváme, že natočit stabilní video bez stativu je skutečně problém. Pokud se ale můžete opřít o optickou stabilizaci doplněnou Superstabilním režimem, jdou všechny obavy stranou. V tomto režimu se kombinuje obraz stabilizovaný na úrovni optiky s digitální stabilizací, která se uplatňuje u záznamu z ultraširoúhlého snímače. Díky tomu můžete při běhání či při jízdě na kolečkových bruslích natočit dobře zastabilizované video i bez stativu.

20. Na videu pořízeném za šera není nic vidět

Jistě, v noci není světla nazbyt, telefony řady Galaxy S22 se však dokáží s nepříznivými světelnými podmínkami popasovat po svém. A to kombinací hlavních fotoaparátů s výbornou světelností objektivů a asistencí umělé inteligence, která má u čipsetu Exynos 2200 netušené možnosti.

21. Cena převyšuje výkon

Že jsou některé telefony předražené? To možná ano, ale u Samsungu si zaplatíte přesně za to, co dostanete. Řada Galaxy S22 je odstupňována podle rozměrů i koncové ceny. Pokud si vystačíte s menším kompaktnějším topmodelem, nemusíte u Galaxy S22 příliš utrácet. Ty nejnáročnější zase hravě uspokojí našlapaný Galaxy S22 Ultra se zabudovaným stylusem S Pen. Inu, každý si najde to své.

22. Přejít na nový telefon je složité

Díky aplikaci SmartSwitch už není přesun dat ze starého do nového telefonu noční můrou. Stačí si vybrat druh připojení (kabelem nebo bezdrátově) a propojit staré zařízení a váš nový Samsung. Následně stačí vybrat typy souborů, které chcete přenést. Je to otázka jen několika málo kliknutí, tedy absolutně nic složitého. Tak konec výmluv a vzhůru do toho! Pokud se vám Galaxy S22 zalíbil, nepromeškejte jedinečnou šanci si jej nyní předobjednat a získat bonusy v hodnotě až 10 999 Kč. Novou řadu Samsung Galaxy S22 si můžete prohlédnout na stránkách Samsung.

