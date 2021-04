Samsung neplánuje návrat senzoru ToF. Údajně není potřeba

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Korejský server etnews.com přináší poměrně zásadní informaci o tom, že se Samsung neplánuje navrátit k nasazování senzorů 3D ToF, a to ani v roce 2022 u řady Galaxy S22. Senzory 3D ToF se objevovaly na vrcholných modelech Samsungu, naposledy se tak stalo loni u Galaxy S20 Ultra.

Počínaje Galaxy Note20 Ultra však došlo k výměně za obyčejnější laserové ostření, které se následně objevilo i v letošním Galaxy S21 Ultra. Za změnou má stát prostý fakt, že Samsung údajně zjistil, že absence senzoru 3D ToF uživatelům nijak nevadí. Vše navzdory tomu, že laserový focus 3D ToF rozhodně nenahradí. Zatímco první jmenovaný senzor vytváří hloubkovou mapu celé scény, laserové ostření pomůže jen s měřením vzdálenosti do jednoho bodu. Navzdory tomu se však Samsngům bez 3D ToF daří pořizovat vysoce kvalitní portrétní snímky.

Galaxy S20 Ultra nabízel naposledy senzor 3D ToF

Samsung dle všech informací pečlivě zvažoval, zda senzor 3D ToF do svých telefonů nevrátí, a to zejména ve chvíli, kdy jej Apple nasadil do iPhonů 12 Pro a 12 Pro Max. I díky uživatelským reakcím se však Samsung rozhodl jít cestou jednoduššího technologického řešení.

Změna strategie však silně zasáhne divizi Samsung LSI, která nedávno představila svůj první snímač ToF. Předpokládalo se, že milióny dodávek zamíří do telefonů Galaxy S, avšak nyní to vypadá, že se tak nestane. Samsung LSI tak bude nucen dodávat ToF senzory čínské konkurenci a doufat v odbyt. V případě senzorů ToF se nejlépe vede Sony, které dodává například Applu.