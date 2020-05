Samsung nabízí k vybraným telefonům a hodinkám cashback až 6 000 Kč

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Zákazníci, kteří si pořídí vybrané mobilní telefony nebo chytré hodinky, mají možnost možnost získat zpět až 6 000 Kč. Nabídka platí od 4. do 24. května 2020 nebo do vyčerpání registrací v e-shopu Samsung.cz, ve značkových prodejnách Samsung nebo u vybraných prodejců elektroniky. Podmínkou je registrace na stránkách www.samsung-bonus.eu do 24. května 2020, zadat detaily zakoupeného produktu společně a nahrát účtenku. Samsung pak do 35 pracovních dní pošle zákazníkovi peníze zpět na jeho číslo účtu. Nabídka platí maximálně pro dva produkty na osobu.

„V nelehké době, ve které se všichni nacházíme, myslíme též na své zákazníky. Proto jsme pro ně připravili nabídku, při které mohou získat zpět až 6 000 korun v případě nákupu smartphonů nebo chytrých hodinek,“ říká Tomáš Balík, ředitel mobilní divize společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Přehled částek, které zákazníci mohou získat zpět