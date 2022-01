Samsung možná urychlí aktualizace. Plánuje jednotný firmware pro celou Evropu

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Z vlastní zkušenosti určitě víte, jak dokáže být čekání na aktualizaci (například když vás trápí nějaký problém) otravné. Nejprve vydá Google svoji verzi Androidu a výrobci jej pak upravují pro jednotlivé modely a regiony. Obvykle se tak může stát, že zatímco si němečtí uživatelé už zkoušejí nové funkce, na opačné straně hranice následuje měsíc nebo víc čekání. Situaci pak ještě komplikují speciální verze tzv. brandovaných telefonů, které prodávají někteří operátoři.

Tato situace by už brzy mohla být podle informací galaxyclub.nl o něco jednodušší. Článek informuje o tom, že už loni začal Samsung používat CSC kód s označením EUX. To by mohlo výrazně urychlit příchod nových aktualizací do celé Evropy.

Co je CSC je kód?

CSC je kód, kterým se ve firmwaru odlišují jednotlivé oblasti. Samsungy z volného prodeje z oficiální distribuce pro Českou republiku mají označení XEZ, německé DBT a tak dále. Připravovat a testovat každý zvlášť je pro výrobce náročné, takže se ani nelze divit jeho nechuti poskytovat telefonům dlouhou softwarovou podporu. Telefon s jiným firmwarem přitom v odlišných sítích funguje bez problémů, a to díky standardizaci norem.

Je proto logické, že by jednotný evropský firmware ušetřil firmě mnoho práce a zákazníkům čekání. Podle spekulací se tak má v průběhu letošního roku objevit v celé řadě modelů, od nejlevnějších „áček“ až po vlajkové lodi. Postupně by mohl zcela vytlačit národní varianty, snad až na přístroje prodávané přímo u operátorů.