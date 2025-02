Dá Samsung zelenou křemíku v bateriích? Dočkat bychom se mohli v řadě Galaxy S26

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Dle informací serveru fnnews.com Samsung zvažuje implementaci baterií se silikonovo-uhlíkovou technologií do svých budoucích smartphonů. Tento krok by mohl vést k výraznému zvýšení kapacity baterií v sérii Galaxy S26 na 6000 až 7000 mAh, což by bylo významným nárůstem oproti současným 4000 až 5000 mAh. Baterie se silikonovo-uhlíkovou technologií nabízejí vyšší energetickou hustotu při menších rozměrech, což umožňuje větší kapacitu a rychlejší nabíjení. Dříve byly překážkou pro jejich použití riziko expanze a vysoké výrobní náklady, ale nedávné pokroky v technologii tyto problémy zmírnily.

Čínští výrobci smartphonů, jako Xiaomi, Vivo a Honor, již začali tyto baterie ve svých zařízeních používat, přičemž nabízejí kapacity dosahující až ke 7000 mAh a rychlosti nabíjení mezi 80 a 100 W. Samsung, který byl dosud opatrný ohledně zvyšování kapacity baterií kvůli obavám o bezpečnost a spolehlivost, nyní aktivně zkoumá možnosti implementace této technologie do svých budoucích modelů. Otazníky se vznáší i nad onou rychlostí dobíjení, kdy jihokorejský výrobce léta drží identické možnosti a nasazuje v zásadě buď 25W, nebo maximálně 45W nabíjení. Totéž platí o kapacitě baterií, kdy vlajkové modely mají 5 let identické kapacity, s výjimkou letošního Galaxy S25+.

Podle interních zdrojů společnost zvažuje použití silikonových anodových materiálů, které by zvýšily kapacitu baterií, a zároveň pracuje na řešení problémů s životností. Očekává se, že první zařízení s touto technologií by Samsung mohl uvést na trh zkraje roku 2026, což právě koresponduje s vlajkovou řadou Galaxy S26.