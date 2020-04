Samsung Galaxy M21 má 6 000mAh baterii. Uhádnete, kolik dní vydržel bez nabíječky?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na redakční test nám dorazil zbrusu nový Samsung Galaxy M21, který se v těchto dnech začal prodávat na českém trhu, ovšem pouze u několika vybraných prodejců. Řada M totiž není obvykle určena pro evropské trhy. Stejně jako loni však Samsung udělal výjimku a po Galaxy M20 přichází Galaxy M21. V dnešním článku se zaměříme především na výdrž, a to z prostého důvodu: Samsung Galaxy M21 se chlubí baterií s kapacitou 6 000 mAh. Jde o silně nadprůměrnou hodnotu, kterou mezi telefony skutečně běžně neobjevíte. Pokud se více zamyslíte, možná se vám, stejně jako nám, vybaví například herní ASUS ROG Phone II se shodně velkou baterií.

Obvyklá kapacita baterií telefonů střední třídy se dnes pohybuje kolem 4 500 mAh s odchylkami na obě strany. Výrazně vyšší kapacita u Galaxy M21 proto slibuje zřejmě velmi zajímavou výdrž, která nás zajímala především. Telefon jsme proto v rychlém sledu dvakrát vybili a dvakrát nabili. Poté započal test běžného používání, kdy standardní telefon nabíjím zhruba každý večer, kdy kapacita baterie klesá pod 30 %.

U Samsungu Galaxy M21 jsem odhadoval, že nabíječku budu moci minimálně na dva dny odložit a optimisticky vyhlížel i třídenní výdrž. Během testování byl telefon vždy připojen k internetu, přibližně polovinu času strávil na LTE, polovinu na Wi-Fi. Necelou hodinku byla využívána navigace, vyřízeno několik kratších hovorů v délce nepřesahující půl hodinky. Telefonem jsme pořídili zhruba třicítku fotografií a natočili několikaminutové video ve 4K. Na krátký čas byl využíván i jako mobilní hotspot. Zbývá dodat, že během testování se smartphone pohyboval, častěji tak musel měnit přihlašování ke konkrétní BTS.

Graf vybíjení baterie Samsungu Galaxy M21

Již několik hodin po začátku testování bylo zřejmé, že třídenní výdrž zůstane ve škatulce nesplněných přání. Jak můžete vidět na přiložených screenshotech a taktéž v tabulce, po zhruba 6 hodinách kapacita klesla o 20 procentních bodů. Po 11 hodinách baterie vykazovala zbývajících 65 % a přes noc (11 hodin) si telefon ukousl dalších 13 %, aniž by se rozsvítil displej. Druhý den jsme začínali s kapacitou 52 % a po 33,5 hodinách aktivního provozu baterie hlásila 22 zbývajících procent. Nutno říci, že v tomto okamžiku bych obvykle nejpozději nabíjel. Nás však zajímala maximální výdrž. Test jsme ukončili při zbývajících 2 % baterie, což nastalo takřka přesně po 47 hodinách od odpojení z nabíječky.

Míra vybití baterie Čas vybíjení 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 0 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 4:19 hodin 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 6:16 hodin 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 9:37 hodin 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 14:14 hodin 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 20:03 hodin 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 26:33 hodin 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 32:37 hodin 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 38:51 hodin 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 45:41 hodin 2 % ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 47:09 hodin

Samsung Galaxy M21 vydrží spolehlivě dva dny aktivního používání, aniž byste se museli strachovat o to, že se vypne. Hodnota to však s ohledem na baterii není nijak oslnivá a je možné, že se výdrž zlepší s tím, jak si baterie „sedne“. Méně nároční uživatelé by se i nyní dostali ke třem dnům bez nabíjení. Naopak nepřetržité hraní her či navigování dokáže i telefon s 6 000mAh baterií vybít za několik málo hodin.

Nabíjení Samsungu Galaxy M21

Po vybití nastal čas telefon nabít. Jelikož je Galaxy M21 zástupcem střední třídy a prodává se za necelých 6,5 tisíce korun, nelze čekat zázraky. Dodávána nabíječka podporuje výkon 15 W, což je současně i maximum, kolik dokáže telefon přijmout. Nabití ze 2 % na 100 % zabere bez pěti minut 3 hodiny. Na 80 % to telefon zvládne za 2 hodiny a 11 minut.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 12 minut 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 27 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 45 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 66 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 85 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 102 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 116 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 131 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 151 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 175 minut

Samsung Galaxy M21 v redakci nadále testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás přímo v diskuzi pod článkem.