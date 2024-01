Samsung displeje otáčí kolem dokola a roztahuje. Co nás čeká v blízké budoucnosti?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na veletrhu CES 2024 sice Samsung nepředstavil žádnou novinku v oblasti mobilních telefonů, avšak dočkali jsme se zajímavých prototypů v segmentu displejů. V prvé řadě byl prezentován koncept In&Out Flip displeje. Jak naznačuje samotný název, jde o jakousi evoluci současných zařízení řady Flip, avšak s tím rozdílem, že není potřeba pevný venkovní panel. Důvod je prostý, kloub telefonu je otočný o 360° a displej ohebný na obě strany. Můžete jej tak využívat buď zcela rozevřený, případně jej zavřít dovnitř, nebo na opačnou stranu a mít displej na očích i v momentě, kdy je telefon poloviční.

Displej Flex In&Out

Samsung neponechal nic náhodě a nový typ displeje opravdu tvrdě testoval. Vydrží pracovat v teplotách od -20 °C až do +60 °C a nevadí mu potopení do vody či zasypání pískem. Vše přežil bez úhony. Jeho pevnost pak demonstrovalo driblování basketbalového míče, které displeji nijak neublížilo.

Zatímco displej ohebný na dvě strany si dovedeme poměrně dobře představit, Samsung ukazuje i vzdálenější budoucnost v podobě prototypu Rollable Flex. Jde o zařízení se srolovaným displejem, jehož plocha se po vyrolování dokáže zvětšit na 5× původní úhlopříčky. Výrobce to připodobňuje k rozbalení svitku papíru. V neposlední řadě byl prezentován i koncept Flex Hybrid, který kombinuje výše zmíněné technologie, tedy skládání a rolování do jednoho zařízení, aby bylo co možná nejpoužitelnější při různých požadavcích.

Malý OLED displej, který by se mohl objevit v pouzdrech pro sluchátka

Divize Samsung Display dále prezentovala i nový malý displej určený pro pouzdra k bezdrátovým sluchátkám. Na něm mohou být doplňkové informace k přehrávané skladbě, interpretovi či playlistům.

Displej Flex Note Extendable

Samsungu však nejde jen o mobilní telefony či jejich nejbližší příslušenství. Prezentoval totiž i moderní OLED panel Flex Note Extendable určený především do interiérů vozidel. Základní myšlenkou je možnost displej rozložit a rozšířit. Zmíněný panel má v zavřeném stavu 11", ale lze jej rozložit na 13,8" s poměrem stran 10:9. Následně je možné displej zvětšit ještě roztažením z jedné strany až na konečných 17,3" a poměr stran se dostane na 4:3. Samsung si to představuje jako pracovní plochu při cestách v autě, kterou lze při nečinnosti složit do menších rozměrů. Výrobce k tomu dodává, že cesta autem se dnes již mění a často slouží i k vyřizování pracovních věcí.

Displej Flex Note Extendable

V tuto chvíli je předčasné hovořit o tom, kdy by se nějaký z viděných konceptů mohl dostat do produktů určených pro veřejnost. Odhadovat ovšem lze, že největší šanci na relativně brzké uvedení má první koncept In&Out Flip, který je nejvíce příbuzný současným konstrukcím.