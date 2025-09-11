Samsung Black Friday je tady: Využijte celou řadu výhod a velkých slev

Nakupte dva produkty, levnější je s 40% slevou
Zajímavou slevu dostanete také v případě, že kupujete dvě zařízení naráz. Akce platí na kompletní portfolio domácích spotřebičů a televizí, kde v rámci Black Friday dostanete 40% slevu na levnější ze dvou zakoupených produktů. Sleva se nevztahuje na mobilní zařízení. Pokud si například pořídíte nový soundbar do obývacího pokoje a k němu chcete přidat ještě jeden levnější třeba do ložnice, získáte na něj slevu 40 %.
Trade-up bonus: vyměňte staré za nové a ušetřete
Letošní nabídka Black Friday se rovněž týká zajímavých Trade-up bonusů. Znamená to, že vyměníte staré zařízení za nové a k tomu ještě dostanete slevu, která je okamžitá, takže můžete objednat klidně větší nákup s menší zátěží na vaši peněženku. Staré zařízení může být jakékoliv značky a v jakémkoliv stavu, může jít klidně i o hodně staré nebo rozbité výrobky. Recyklace starého zařízení je pak na nás, zdarma jej od vás i odvezeme vy už se o nic dalšího starat nemusíte.
Až 50 000 Kč bonus na televize
Trade-up akce se letos týká několika kategorií produktů. V první řadě jsou to televize, kde je potenciální sleva opravdu významná. Odevzdáním staré a nákupem nové můžete dostat slevu až 50 000 Kč. Například u špičkového modelu QN990F s 8K rozlišením a Neo QLED panelem dostanete prostřednictvím Trade-up programu slevu 20 tisíc korun. Místo původních 189 tisíc korun za televizi po slevě zaplatíte 169 tisíc korun.
Zvýhodnění i pro domácí spotřebiče a další produkty
Následuje kategorie chladniček, na které během Black Friday nabízí Samsung v rámci Trade-up akce zvýhodnění až o 5 000 Kč. A nakonec je tu potenciální sleva až 2 500 Kč v případě, že odevzdáte staré zařízení a vyberete si nové z nabídky vestavěných kuchyňských spotřebičů, vysavačů, sušiček a praček značky Samsung.
Zvýhodnění se týká i širokého sortimentu IT, kam u Samsungu spadají například monitory či datová úložiště. Tato zařízení můžete mít s Trade-up bonusem levnější až o 7 000 Kč. Třeba na oblíbený herní monitor Odyssey G9 se úhlopříčkou 49 palců nabízí Samsung s Trade-up programem slevu 3 000 Kč, což znamená, že za něj zaplatíte 25 tisíc korun místo původních 28 tisíc korun.
Trade-In: výkup starého zařízení s odhadem online
Opět se vedle programu Trade-up, ve kterém Samsung pouze převezme vaše stará zařízení za účelem jejich recyklace, dá využít nabídka Trade-In, která navíc přičítá výkupní hodnotu starého zařízení. Zde je tedy sleva na nové zařízení podmíněna výkupní hodnotou starého zařízení. Tu vám zdarma odhadneme pomocí online formuláře, následně nám musíte staré zařízení zaslat na posouzení.
Extra odměny díky programu Samsung Rewards
Stále můžete počítat s výhodami v rámci programu Samsung Rewards, který vám umožňuje sbírat věrnostní body. Do programu se můžete zapojit ve vašem uživatelském účtu Samsung Account po přijetí smluvních podmínek. Body pak dostáváte automaticky za nákupy na webu samsung.com/cz a obdržíte je vždy 14 dnů po zakoupení daného produktu, tedy po uplynutí lhůty na vrácení. Při uplatňování bodů je pak třeba být stále přihlášen do účtu Samsung account a jako metodu platby zvolit Samsung Rewards. Vybrat si můžete k uplatnění kolik bodů chcete, a to do výše až 90 procent ceny nákupu.
Navýšení získaných bodů až o 10 %
Během trvání Black Friday akce dosáhnout navýšení získaných bodů za nákup, a to o až 10 procent. Výše extra získaných bodů závisí na dosažené úrovni členství (Blue, Gold a Platinum). Členové Blue úrovně dostanou navíc 6 % bodů, v Gold úrovni je to pak 8 % a nakonec nejvyšší podíl získaných bodů, tedy 10 % navíc, získají členové Platinum úrovně. Pokud tedy nakoupíte vybrané produkty například v hodnotě 1 000 Kč, můžete získat zpět až 100 Kč na další nákup.
Uplatněné body navýšíme až o 100 %
Rewards body se vám navíc v rámci akce Black Friday navíc vyplatí i v případě, že je využíváte při placení za zboží. U vybraných produktů na stránkách samsung.com/cz totiž můžete získat navýšení uplatněné hodnoty Rewards bodů až o 100 %. Například pokud platíte body v hodnotě 1 000 Kč, my navýšíme jejich hodnotu o dalších 1 000 Kč. Maximální hodnota navýšení je 5 000 Kč, tedy při uplatňování bodů v hodnotě 5 000 Kč bude jejich hodnota 10 000 Kč.
Další slevy, splátky a doprava zdarma
Další nabídka pak zahrnuje možnost nákupu na splátky přes Homecredit, kde navíc dostanete 5 % slevu navrch. Sleva jde kombinovat s ostatními nabídkami, neplatí však na nákup mobilních zařízení. Studenti pak s platným průkazem ISIC, ITIC nebo Alive mohou dostat slevu dokonce až 20 % na nákup vybraného zboží.
Pokud nakupujete přes mobilní aplikaci, dostanete při nákupu zboží z kompletního portfolia domácích spotřebičů či televizí v košíku slevu dalších 5 %. Využít lze také nákup na splátky bez požadované platby předem a s nulovou úrokovou sazbou. Splátku si můžete rozložit na 4, 10, 24 měsíců. A nakonec při nákupech v rámci akce Black Friday dostanete také dopravu zdarma, přičemž vůbec nezáleží na tom, zda se jedná o malou krabičku s telefonem, nebo velkou televizi či lednici.
Jak nákupem během Black Friday co nejvíce ušetřit?
Celou nabídku Black Friday akcí ukážeme třeba na příkladu modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Telefon v 256GB variantě stojí 28 990 korun. Na výkup pošlete váš starý model Samsung Galaxy S23 Ultra, který od vás v dobrém stavu a 256GB verzi vykoupíme za 6 823 korun. K nákupu pak navíc uplatníte věrnostní body v celkové hodnotě 5 000 korun, my je navýšíme o dalších 5 000 korun. Celkem tedy za nový Samsung S25 Ultra zaplatíte pouze 12 167 korun. Za nákup dostanete až 9 % (z finální pořizovací ceny) nazpět na další nákup s členstvím úrovně Platinum a můžete si vybrat i variantu na splátky s 0 % úrokem a rozložením na 4, 10 nebo 24 měsíců. A dopravu máte samozřejmě zdarma.
V případě televize, například pokud si vyberete třeba 75palcový model Neo QLED 8K QN990F, od vás převezmeme vaší starou 75palcovou televizi značky Samsung, za kterou v rámci programu Trade-up dostanete 15 tisíc korun. Při nákupu v aplikaci dostanete slevu 5 % a stejnou slevu dostanete i v případě, že televizi pořídíte na splátky s Homecredit. I tady lze uplatnit věrnostní body v hodnotě například 5 000 korun, které navýšíme o dalších 5 000 Kč. K tomu navíc dostanete slevu 40 % na druhý levnější produkt, například soundbar k televizi. Stejně tak dostanete i věrnostní body navíc a dopravu zdarma. Místo původních 139 tisíc korun tak zaplatíte 112 803 korun.