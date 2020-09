S Huawei P40 Pro+ na Kypru. Otestovali jsme 10× teleobjektiv i video s 7 680 FPS

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv se kvůli zákazům americké vlády Huawei v současné době nenachází v jednoduché pozici, nelze mu upřít, že u smartphonů dlouhodobě představuje zajímavé technologické inovace. V minulosti to bylo například reverzní bezdrátové nabíjení, které měl jako vůbec první telefon na světě Mate 20 Pro, výrobce však proslavily také vynikající fotoaparáty. Skvělé fotoschopnosti má rovněž Huawei P40 Pro+, který je (až na fotovýbavu) dvojčetem dříve testovaného P40 Pro. Poté, co k nám model P40 Pro+ zavítal do redakce, jsme tedy využili několikadenního výletu na Kypr a zde pořídili několik fotek zaměřených zejména na zoomovací schopností.

Huawei P40 Pro+ má totiž jako jediný (komerčně dostupný) smartphone na světě úctyhodný desetinásobný teleobjektiv. Ten má rozlišení 8 megapixelů o velikosti jednotlivých pixelů 1,22 µm, světelnost f/4.4 a ohniskovou vzdálenost 240 milimetrů. Dokonce mu nechybí ani optická stabilizace. Když vezmeme v potaz ohniskovou vzdálenost hlavního snímače (23 milimetrů), pak je optické přiblížení dokonce ještě o trochu větší než hodnota 10. Specifikace jsou u 10násobného teleobjektivu působivé, škoda snad jen, že fotoaparát tyto snímky trochu zbytečně automaticky upscaluje do rozlišení 12,5 megapixelů. Podrobné technické specifikace všech snímačů si pak můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Standardní senzor Trojnásobný teleobjektiv Desetinásobný teleobjektiv Širokoúhlý objektiv Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 8 Mpx 40 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/3.4 f/4.4 f/1.8 Velikost snímače 1/1,28" ?" ?" 1/1,54" Ohnisková délka 23 mm 80 mm 240 mm 18 mm Stabilizace optická optická optická bez stabilizace Zaostření 8fázové PDAF PDAF PDAF PDAF

Níže již naleznete pořízené snímky, u kterých si můžete prohlédnout záběry pořízené hlavním snímačem, ultraširokoúhlým objektivem, 3× teleobjektivem a samozřejmě již zmíněným 10× teleobjektivem. Pro zajímavost připojujeme i extrémně zpomalené video o 7680 (interpolovaných) FPS ze stále velmi působivých 1920 FPS. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co na 10× teleobjektiv říkáte, brzy pro vás chystáme také dojmy z používání nového EMUI 11.

Huawei P40 Pro+ slo-mo video 7680 FPS (720p)