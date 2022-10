Podívejte se, jak fotí Nokia X30 5G s 50Mpx snímačem a optickou stabilizací

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno představená Nokia X30 5G dorazila vybavena 6,43" AMOLED displejem s 90Hz obnovovací frekvencí, stejně jako s pěkným zpracováním čítajícím (recyklovaný) hliníkový rám, prémiové ochranné sklo Gorilla Glass Victus na čelní straně a plastová záda (taktéž recyklovaná, v tomto případě z 65 %). Novinka se navíc chlubí u uživatelů velmi oblíbenou certifikací zvýšené odolnosti IP67, která je v daném cenovém segmentu stále ojedinělá.

Nadějně vypadá rovněž fotovýbava, ať už hlavní či ultraširokoúhlý objektiv, případně selfie kamerka. Podrobné specifikace si přitom můžete prohlédnout v přiložené tabulce, kde najdete nejen rozlišení jednotlivých snímačů, ale rovněž typ ostření či velikost použitých fotosenzorů.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 16 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.4 Velikost snímače 1/1,56" 1/3,06" 1/3,06" Ohnisko/rozsah ?mm 123˚ ?mm Velikost pixelů 1,0 µm ? µm 1,0 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF fixní ostření fixní ostření

V duchu takřka čistého operačního systému Android, který u Nokie najdete (model X30 5G má příslib tří let softwarové podpory včetně tří velkých aktualizací OS a měsíčních bezpečnostních záplat), se nese i samotná fotoaplikace, která je pěkně přehledná a neobsahuje žádná přehnaně komplikovaná nastavení. Vlivem použitého čipsetu (Snapdragon 695 s podporou 5G), je pak nutno počítat s omezením v podobě možnosti natáčet maximálně do Full HD. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, jak se vám snímky pořízené Nokií X30 5G líbí.