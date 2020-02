Chytrý náramek Xiaomi Mi Band se i po několika letech od představení originálního modelu stále těší obrovské popularitě a lze jej bez nadsázky označit za zařízení, které do velké míry formovalo trh s wearables. Jak se Xiaomi povedl další produkt z této kategorie? Sklidí Amazfit GTS stejný úspěch?

Chytré hodinky Xiaomi Amazfit GTS se zcela jasně inspirovaly Apple Watch. Na jednu stranu na ně bude spousta uživatelů nahlížet jako na jejich pouhou kopii, na stranu druhou, proč ne? Léty ověřený design se mnoha uživatelům líbí a papírovými specifikacemi Amazfit GTS rozhodně nezarmoutí. Jak se hodinky s hranatým displejem osvědčily v našem testu?

Xiaomi Amazfit GTS – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Amazfit GTS Kompletní specifikace Konstrukce 43,3 × 36,3 × 9,4 mm , 24,8 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,65" (348 × 442 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 220 mAh , nabíjení: ?, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost prosinec 2019, Kč 2 885 Kč

Obsah balení: nic nechybí

V papírové krabičce kromě samotných hodinek s již nasazeným řemínkem najdeme pouze nabíjecí kolébku s koncovkou typu USB-A a papírové příručky.

Líbilo se nám vše, co byste očekávali

Konstrukční zpracování: sklo a hliník

Líbí se vám Apple Watch? To je asi hlavní otázka, kterou byste si měli položit, pokud uvažujete o koupi Xiaomi Amazfit GTS. Pokud ano, pak se vám budou líbit i GTS, pokud ne, porozhlédněte se raději jinde. Amazfit GTS totiž Apple Watch kopírují nejen svým hranatým tvarem, ale také vcelku podobnými rozměry nebo stejně umístěnou korunkou. Ta je zároveň jediným hardwarovým ovládacím prvkem a na rozdíl od Apple Watch s ní nelze otáčet, pouze ji mačkat. Amazfit GTS bohužel nenabízí ani haptickou odezvu, která u Apple Watch je.

Hodinky jsou také zpracovaný z kvalitních materiálů. Tělo tvoří kombinace hliníku a tvrzeného plastu na spodní straně, kde jsou také senzory měření srdečního tepu. Dodávány silikonový pásek se dá v případě potřeby naštěstí snadno vyměnit za jiný o šířce 20 mm. Hodinky se také pohodlně nosí, a to i díky nízké hmotnosti přibližně 25 gramů (bez pásku).

Dodávaný pásek působí obyčejně, ale svou funkci splní.

Na konec bych rád zmínil zvýšenou odolnost, konkrétně vám výrobce zaručuje vodotěsnost až do 5ATM, takže s hodinkami můžete plavat. V běžném životě vám tak odpadá starost o to, abyste hodinky nenamočili při umývání rukou nebo sprchování. Do vířivky, sauny či moře byste si však měli Amazfit GTS raději sundat. Xiaomi také chválím za to, že nabízí hned několik, jmenovitě šest, barevných variant, takže se hodinky prodávají nejen ve fádní černé, ale také například v modré nebo žluté. Dodávaný silikonový pásek působí poměrně obyčejně, ale svou funkci splní.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

příjemně se nosí

zvýšená odolnost

vyměnitelné pásky

více barevných provedení

Nelíbilo se nám kopírování designu Apple Watch může být pro někoho nevýhodou

Displej: někdo to rád hranaté

Hranatý displej Amazfit GTS se chlubí uhlopříčkou 1,65 palce a velmi slušnou jemností 341 pixelů na palec, hlavně se však jedná o panel typu AMOLED, který má líbivé barevné podání, sytou černou i dostatečně vysoký jas, takže není problém s čitelností ani na přímém slunečním světle. Během zhruba dvoutýdenního používání jsem na displeji nezaznamenal jakýkoliv škrábanec, na čemž má svůj podíl pravděpodobně také ochranné sklo Corning Gorilla Glass 3.

Pochválit musím i dobře fungující automatickou regulaci jasu, kterou však můžete deaktivovat a vše ponechat na vlastním uvážení. Dokonce nechybí ani Always On režim, který je podobný jako u nedávno testovaných Honor Magic Watch 2. Na výběr tak máte buď digitální ukazatel hodin, nebo klasické ručičkové hodiny. Klasické ciferníky (když máte displej rozsvícený), lze do hodinek uložit až tři, více ciferníků bohužel hodinky uchovat ve své interní paměti neumí. Z aplikace Amazfit si naštěstí můžete doinstalovat další. Mírně mě však zklamala rychlost nahrávání nových ciferníků, kdy synchronizace nového ciferníku mezi telefonem a hodinkami zabere zhruba jednu minutu. U ostatních výrobců je to přitom zpravidla otázkou pár sekund.

Líbilo se nám ochrana Gorilla Glass 3

velká uhlopříčka

vysoká jemnost

kvalitní podání barev

spolehlivá automatická regulace jasu

k dispozici i Always On režim