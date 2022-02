Vivo se na českém trhu významněji objevuje od loňského roku a letos bychom se měli dočkat ještě více modelů. Jednou z prvních novinek je Y76 5G, která do střední třídy přináší již nezbytnou podporu 5G, procesor Dimensity 700 nebo skutečně rychlé nabíjení s výkonem 44 W.

Ani v roce 2022 nebudeme ochuzeni o zajímavé modely od Viva, které do střední třídy za pár dní pošle novinku Y76 5G. Za příznivou cenu se můžete těšit na 50Mpx hlavní foťák, rychlé nabíjení nebo líbivou zadní stranu měnící barvu pod světlem. Je to recept na prosazení v našlapané střední třídě, nebo telefonu bude chybět potřebný trumf, kterým zastíní konkurenty?

Technické parametry Vivo Y76 Kompletní specifikace Konstrukce 163,8 × 75 × 7,8 mm , 175 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,58" (2 408 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 700 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 100 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2022, 7 499 Kč

Vivo Y76 5G – videorecenze

Obsah balení: sluchátka navíc

Vivo připravilo nebývale bohaté základní balení, ve kterém se kromě telefonu nachází USB kabel, koncovka nabíječky, sluchátka a ochranný silikonový obal.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

sluchátka

Konstrukční zpracování: dokáže upoutat

Začátek věnujeme rovnou odleskům, protože jich si zřejmě všimnete vůbec nejdříve. Námi testovaná modrá varianta totiž dokáže na světle měnit barvu do oranžova až červena a výsledek působí skutečně pěkně. Velkou výhodu však spatřuji především ve spíše matném provedení zadní strany, díky čemuž se nemusíte obávat nechtěných otisků prstů. Zaoblené boky příjemně kopírují vaši dlaň a vy máte čas si všimnout, že je mobil nezvykle tenký a ani hmotnost 175 gramů už dnes není nikterak vysoká.

Na pravém boku je nezbytné ovládání hlasitosti a také čtečka otisků prstů. Ta mohla být zpracována o něco lépe, občas ji ne zcela přesně nahmatám, ale důležité je, že pracuje svižně a nezdržuje. Na spodní hraně se objevují tradiční konektory, přičemž množné číslo dává tušit, že nechybí 3,5mm jack. Ostatně není se čemu divit, v balení najdete klasická pecková sluchátka.

Zadní strana je sice líbivá na pohled, nicméně modul s fotoaparáty tradičně vystupuje nad okolní povrch. Naštěstí to lze částečně vyřešit ochranným pouzdrem a náhodou jedno vám výrobce schová přímo do prodejního balení. Jde o obyčejné, silikonové a průhledné, ale telefon spolehlivě ochrání.

Líbilo se nám líbivá zadní strana

matná záda

tenká konstrukce

příjemně padne do ruky

Nelíbilo se nám jen plastová konstrukce

Displej: šedivý průměr

Navzdory údajné příslušnosti ke střední třídě máme na čelní straně veskrze průměrný displej. Pomyslným zlým znamením byl výřez, který již dávno vyšel z módy. Smířit se dále musíte jen s IPS panelem o úhlopříčce 6,58", ale naštěstí s Full HD+ rozlišením. Čekáte na vysokou obnovovací frekvenci, která je v této kategorii takřka standardem? Smůla. Displej je tak naprosto obyčejný, sice na pohled pěkný, ale žádnou parádu s ním Vivo Y76 5G neudělá. Chybí také například ambientní displej, takže o nových událostech nejste nijak informováni.

Nelíbilo se nám jen 60Hz obnovovací frekvence

mohl být nasazen AMOLED panel

Zvuk: škoda chybějícího sterea

V podobném duchu pokračuje zvukový projev pocházející z jednoho reproduktoru na spodní hraně. Hodí se vážně jen na vyzvánění, hudbu přenášejte spíše do sluchátek.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: čekali jsme více

Jisté rozladění panuje také kolem výkonu, kde se Vivo drží hodně při zemi a nasazuje již lehce postarší procesor Dimensity 700 od MediaTeku, který například hráče neoslní. Nic na tom nezmění ani nadprůměrná 8GB operační paměť. 128GB úložiště vás po prvním zapnutí přivítá 108 GB, ale naštěstí je zde i slot pro paměťovky. Ten je mimochodem hybridní, a tak lze místo paměťové karty přidat druhou nano SIM kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám slabší procesor

Výdrž baterie: důraz na nabíjení

Baterie taktéž není vyloženě silnou stránkou novinky, kapacita 4 100 mAh jednoduše nezajistí zázraky. S více jak jedním dnem nepočítejte a může se stát, že se telefon při opravdu náročnějším používání nedočká ani večera po ranním nabití. Naproti tomu si výrobce dal záležet na nabíjení a jeho rychlosti. 44 W patří k nadstandardu ve střední třídě. Nabití celého telefonu zabere 69 minut.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 5 minut 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 10 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 17 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 24 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 32 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 39 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 45 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 51 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 57 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 69 minut

Líbilo se nám rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám slabší výdrž

Konektivita: 5G samozřejmostí

Dočkali jsme se podpory 5G, v tomto ohledu Vivo Y76 5G naštěstí nijak nezaostává. Dále tu máme Wi-Fi ac, kompletní LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.1. Samozřejmostí je nasazení USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Mobil vždy velmi rychle našel polohu a nevykazoval velké odchylky.

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: poměrně za očekáváním

Na zadní straně operuje trojice fotoaparátů, jenže za zmínku stojí pouze hlavní snímač s 50 megapixely. Pořizuje vcelku slušné snímky, ideálně za slunného počasí či dostatku světla. Chybějící optická stabilizace následně kazí fotografie v šeru. Přiblížení sice prostředí naznačuje, ale jde jen a pouze o digitální zoom.

Zbylé fotoaparáty nestojí za řeč, mají jen 2 megapixely a slouží pro makro a portrétní snímky. Ve výsledku tak Vivo Y76 5G zůstává hluboce za očekáváním a zcela nepochopitelná je absence ultraširokoúhlého objektivu.

Záznam videa rovněž příliš nepotěší, protože je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Pohyb je plynulý ale kvalita zvuku nanejvýš průměrná.

Oproti tomu selfíčka snesou přísnější měřítka. 16 megapixelů u čelní kamerky je solidních a sdílení na sociálních sítích nic nebrání.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám 50Mpx hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý snímač

jen velmi průměrná kvalita fotografií a videí

Software: aktuální není

Nelíbilo se nám starší Android 11

Zhodnocení

Vivo Y76 5G má být stěžejním modelem výrobce ve střední třídě, jenže bude to mít v roce 2022 opravdu velmi těžké. Výrobce se snaží, aby novinka zaujala vzhledem, což se ji daří. Oproti konkurenci však zaostává průměrným displejem i procesorem. Nepotěší ani starší Android či sestava fotoaparátů, kde chybí ultraširokúhlý modul. Zapomenout musíte i na lepší výdrž. Telefon tak kromě vzhledu a rychlého nabíjení nepřináší nic, čím by si vás získal. A to je za 7,5 tisíc korun poměrně málo.

Konkurence

Za své peníze si totiž můžete pořídit například Realme GT Master Edition, které má rychlejší nabíjení, výrazně lepší displej a je nesrovnatelně výkonnější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme GT Master Edition 128+6 GB Rozměry 159,2 × 73,5 × 8 mm , 178 g Displej Super AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 300 mAh

O něco dražší je Xiaomi 11 Lite 5G NE, které má kvalitnější displej, lepší fotoaparáty i vyšší výkon.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 11 Lite 5G NE 128+8 GB Rozměry 160,5 × 75,7 × 6,8 mm , 158 g Displej AMOLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 4 250 mAh , doba nabíjení: 0:56 hodin

Příplatek zhruba tisícovky vás katapultuje k Motorole Edge 20, která má špičkový displej a mezi fotoaparáty i teleobjektiv.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 20 Rozměry 163 × 76 × 7 mm , 163 g Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh 8 590 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz