Horká novinka čínského výrobce nabízí v daném cenovém segmentu velkou dávku elegance a stylu, stejně jako kvalitní AMOLED displej, velkou baterii či moderní 4nm čipset. Jak si vedla v testu?

Vivo V40 SE má podle výrobce zprostředkovat „vlajkové vlastnosti za příznivou cenu“. Jak se novinka v tomto ohledu povedla a jaké jsou mé celkové dojmy z telefonu jako takového? Obstojí v náročném konkurenčním prostředí?

Technické parametry Vivo V40 SE Leather Purple Kompletní specifikace Konstrukce 163,2 × 75,8 × 8 mm , 191 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda Chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/d, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 6 999 Kč

Obsah balení: útlé a environmentální

V balení Vivo V40 SE najdete kromě telefonu rovněž bílý kabel typu USB-C/USB-A a průhledné silikonové pouzdro se záslepkou pro konektor (nedostane se tak do něj špína) a vyvýšenými okraji kvůli ochraně displeje. Obstarání adaptérů je tak v rámci environmentálního přístupu v režii zákazníka.

Líbilo se nám environmentální přístup

Konstrukční zpracování: kůže příjemná na dotyk

Cenový segment okolo 6 až 7 tisíc korun je napěchovaný telefony s generickým designem, kterému dominují plastové materiály nevalné kvality. Vivo V40 SE se však rozhodlo segment osvěžit designem využívajícím veganskou kůži, kterou vídáme zpravidla až u dražších modelů. Pochopitelně je i tento typ koženky plastem, avšak senzoricky i vzhledově zajistí o několik tříd vyšší zážitek.

Veganská záda mnou testované fialové (či růžové) verze jsou velmi příjemná na dotyk, mají decentní obšívání a díky použitému materiálu telefon neklouže v ruce. K dispozici je také tmavá verze s pěkným 3D efektem, avšak záda jsou v tomto případě již ze standardního (matného) plastu. Odolnost IP54 je pak poplatná ceně. Konkrétně se uživatelé nemusí rozhodně obávat deště či mírně prašnějšího prostředí. U slotu, do kterého se vměstnají dvě nanoSIM, případně jedna nanoSIM a jedno microSD karta, si lze všimnout i robustní silikonové objímky, která má za úkol útroby zařízení chránit před prachem/vodou.

Kde Vivo V40 SE exceluje (s ohledem na cenu), je podpora eSIM, kterých může být v telefonu připravených až 8 (tj. 8 profilů). Ačkoliv jsou na trhu telefony ještě levnější, které již eSIM umí, má v tomto ohledu Vivo V40 SE rozhodně konkurenční výhodu. Další předností je pak obecně povedený design i fakt, že se novinka příjemně drží v dlani a má slušnou haptickou odezvu.

Líbilo se nám povedený design s využitím veganské kůže

příjemně se drží a používá

zvládá eSIM (až 8 profilů)

Displej: prostě paráda

Nové Vivo je ambiciózní i u displeje. Výrobce konkrétně nasadil AMOLED obrazovku s optickou čtečkou otisků prstů, která již na první pohled potěší tím, že má tenké rámečky, špičkový kontrast i naprosto dostačující jas pro používání i v náročných světelných podmínkách typických pro nadcházející léto plné slunečných dní. Podle Viva umí zobrazovací panel dosáhnout maximálního jasu až 1 800 nitů, což je hodnota, se kterou jsme se ještě donedávna setkávali pouze u vlajkových modelů s násobně vyšší cenou.

Čtečka otisků prstů je pak „standardně“ spíše níže a má bílé podsvícení. Její spolehlivost a i rychlost odezvy není vždy konstantní a občas se mi stávalo, že jsem musel prst přiložit opakovaně. Celkově jsem s ní byl ale spokojen. Novinka si poradí rovněž s HDR a dokonce i Dolby Vision.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED zobrazovací panel

velmi vysoký max. jas

podporuje i Dolby Vision

Zvuk: stereo, které neurazí

Aby byl multimediální zážitek kompletní, nasadil výrobce k povedenému displeji i dvojici reproduktorů. Stereo efekt sice nijak neohromí, ale v dané cenové třídě je zcela dostačující. Výtek nemám ani ke kvalitě zvuku během hovorů.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: 4nm Snapdragon

Novinku pohání Snapdragon 4 Gen 2, jehož výrobu má na starost Samsung a je vyráběn 4nm procesem. Nevýhodou či spíše vlastností tohoto čipsetu je pak schopnost ISP jednotky zaznamenávat video maximálně ve Full HD, nikoliv 4K, tedy stejně, jako tomu bylo například u oblíbeného Snapdragonu 695. Z pohledu výkonosti je nutné zdůraznit, že čistě po stránce výkonu lze i v této cenové relaci najít schopnější smartphony, celkový zážitek z používání je však dle mých zkušeností bezproblémový. Společně s 8 GB RAM LPDDR4X a dostatečně velkým 256GB úložiště UFS 2.2 budou mít uživatelé dostatek výkonu k multitaskingu i hraní spíše méně náročných her. Občas se sice stane, že se musí telefon na chvíli „zamyslet“, ale není to nic zásadního. Kruciální naopak pro někoho může být podpora paměťových karet o velikosti až 1 TB. To je něco, co dnes přestáváme vídat i u levných smartphonů.

Líbilo se nám dostačující výkon

Výdrž baterie: velká kapacita i solidní výkon

Další disciplínou, v níž nové Vivo boduje, je výdrž, která je díky 5 000mAh baterii a energeticky efektivnímu čipsetu 1,5 až 2denní při běžném používání. Bezdrátové nabíjení vcelku pochopitelně nečekejte, těšit se však můžete na podporu až 44W nabíjecího výkonu. Z 10 na 80 % tak nabití trvá jen 35 minut, což je velmi slušná rychlost. Ještě více pak potěší podpora standardu Power Delivery, což znamená, že můžete použít jakýkoliv (dostatečně výkonný) Power Delivery adaptér pro docílení co nejrychlejšího doplnění energie.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

rychlé drátové nabíjení

Konektivita: vše potřebné

Po stránce konektivity je k dispozici Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5, ale také navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G konektivita. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nezklame vás

Při nákupu cenově dostupného smartphonu zpravidla nemohou být očekávání na kvalitu fotoaparátů kdovíjak přehnaná, avšak Vivo V40 SE si vede v tomto ohledu obstojně a dovolím si tvrdit, že zákazníky nezklame. Ve výbavě najdeme celkem čtyři fotoaparáty, z nichž jeden lze označit za vcelku zbytečný, neboť se jedná o 2Mpx makro fotoaparát. Pořád je to však podle mě lepší varianta než 2Mpx bokeh snímač.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Makro objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx 16 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.0 Typ ostření PDAF fixní fixní fixní

Snímky z hlavního snímače jsou pěkně barevné a obvykle i s vyšším kontrastem. Těšit se tak můžete na blankytně modré nebe a výrazné zelené tóny, což ve výsledku ne vždy zcela odpovídá realitě, ale vypadá to líbivě a většině uživatelů se přesně toto podání líbí. Překvapen jsem byl i dostatkem detailů či slušně nastavenou expozicí, avšak HDR scény mohou být v obtížnějších podmínkách vcelku problém. Ultraširokoúhlý objektiv má větší problém s nastavením expozice a v okrajích je poměrně dost výrazný úbytek kvality, neboť schází detaily. Makro snímač jsem již částečně okomentoval a selfie kamerka je průměrná, tedy neurazí, ale ani nenadchne. Co se kvality videa týče, těšit se můžete maximálně na Full HD s 60 FPS. Optická stabilizace schází, avšak elektronická funguje vcelku obstojně.

Vivo V40 SE Full HD 30 FPS ultraširokoúhlý objektiv

Vivo V40 SE Full HD 30 FPS zhoršené světelné podmínky

Vivo V40 SE Full HD 30 FPS

Líbilo se nám solidní hlavní snímač

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx makro

Software: dlouhá podpora

Vivo V40 SE dorazilo s nejnovějším Androidem 14 a v době testování (tedy přelom března/dubna 2024) mělo březnové bezpečnostní záplaty, což je rozhodně chvalitebné. Velmi solidní je také délka softwarové podpory, kdy výrobce slibuje alespoň dvě velké aktualizace OS a tři roky bezpečnostních záplat. S přihlédnutím k ceně je to solidní nabídka, která neurazí a osobně oceňuji i nadstavbu, která na mě nepůsobí tak těžkopádně jako mnohdy třeba konkurenční MIUI/HyperOS.

Líbilo se nám rozumná délka podpory

Zhodnocení

Vivo V40 SE je povedeným smartphonem, který podle mě u boduje hlavně designem. Pomineme-li tento subjektivní aspekt, lze cela objektivně pochválit kvalitní AMOLED displej, dlouhou výdrž i rychlé nabíjení či solidní softwarovou podporu. V oblasti fotovýbavy či výkonu je novinka spíše průměrná, vynahradit vám to však může například podporou eSIM.

Konkurence

Za menší příplatek, budeme-li brát v potaz „neakční“ cenu Viva V40 SE, lze pořídit Nothing Phone (2a), jenž nabídne lepší fotovýbavu i o dost výkonnější čipset. Někoho by mohl zaujmout rovněž designem, který je stále velmi originální.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2a) Rozměry 161,7 × 76,3 × 8,6 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro , 2×2,8 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Za konkurenci lze považovat nedávno představený Samsung Galaxy A35, který nabídne delší softwarovou podporu i vyšší odolnost IP67.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A35 256 + 8 GB Rozměry 161,7 × 78 × 8,2 mm , 209 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz