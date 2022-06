Do redakce nám dorazila třetí generace sluchátek Sennheiser Momentum True Wireless. Už na první pohled je jasné, že Sennheiser neexperimentoval, co se designu týká, to však neznamená, že se nevylepšovalo uvnitř. Obhájí si sluchátka cenu 7 tisíc korun? To odhalí dnešní recenze.

Ten, kdo na mobilenet.cz pravidelně hledá recenze produktů Sennheiser, už jistě ví, že patřím mezi fanoušky značky. Ne snad proto, že bych neocenil konkurenci a její zvukové výstupy, ovšem naladění od Sennheiseru je mým uším zřejmě nejblíž. Dnes se společně podíváme na Momentum True Wireless 3, která patří k tomu nejlepšímu, co si od této značky můžete pořídit, pokud tedy nepreferujete velká over-ear sluchátka. Jen tak mimochodem, první generaci jsme pro vás otestovali již v roce 2019. Přečtěte si také Recenze Sennheiser Momentum True Wireless – Ta pravá bezdrátová Sennheiser Momentum True Wireless 3 jsou klasická TWS sluchátka, konkrétně špunty. V tomto ohledu tedy nic výjimečného, jak však prozradí naše recenze, určitě byste je ale v záplavě konkurence neměli přehlédnout. Tedy pokud jsou vaše uši opravdu náročné. Technické parametry Sennheiser Momentum True Wireless 3 Hmotnost sluchátka 5,8 gramů Hmotnost pouzdra 66,5 gramů Rychlé nabíjení 10 minut/1 hodina poslechu Napájecí konektor USB-C Podporované kodeky aptX včetně aptX adaptive, SBC a AAC Barevná provedení černá, šedá, bílá Připojení Bluetooth 5.2 Podpora ANC/režim propustnosti/detekce nošení ano/ano/ano Délka poslechu celkem 28 hodin, 7 hodin sluchátka Cena cca 7 tisíc korun Obsah balení: vcelku bohaté Obsah balení produktů Sennheiser nebývá bohatý, avšak u Momentum True Wireless 3 je trochu pestřejší než obvykle. V balení tak kromě sluchátek, pouzdra, silikonových koncovek v různých velikostech (XS, S a L, přičemž velikost M je přímo na sluchátkách) a nabíjecího kabelu naleznete ještě gumové bočnice sluchátek, tentokrát ve dvou velikostech. Jedna je opět na sluchátkách. Žádný nabíjecí adaptér nehledejte, použít můžete kupříkladu ten od svého smartphonu. Je možná škoda, že Sennheiser nepřibalil ochranný vak nebo alespoň základní silikonové pouzdro. Líbilo se nám pestrý obsah balení Nelíbilo se nám potěšil by vak Konstrukční zpracování: stejná jen na první pohled Sennheiser v posledních letech sjednotil design sluchátek z různých cenových pater, design pouzdra a samotných sluchátek si tak vypůjčil například model CX Plus True Wireless nebo třeba CX 400BT. Nenechte se však mýlit, design je jedna věc, kvalita provedení a použité materiály jsou věcí druhou, stejně jako malé detaily, které odlišují střední třídu od té vrcholné. Jednoduše řečeno, Momentum True Wireless 3 vypadají dost podobně jako Momentum True Wireless první a druhé generace, stejně jako některé modely z nižší třídy, avšak jen na první pohled. Nově jsou totiž menší, a to o necelou pětinu, díky čemuž méně vystupují z ucha a jsou nenápadnější. Samotná sluchátka mají vcelku standardní tvar, do uší se šroubují a aby tolik netlačila, Sennheiser přidal ještě gumový proužek po obvodu, který se dotýká vnitřní části ucha. Tento proužek se dá vyměnit, v balení najdete dvě další velikosti. Díky tomuto detailu sluchátka drží v uších ještě o trochu lépe, navíc také stabilněji, například při běhu. Sluchátka Momentum True Wireless 3 jsou subtilní a poměrně lehká – jedno sluchátko váží 5,8 g jako většina konkurence. Sennheiser se rovněž rozhodl udělat sluchátka dospělejší, proto už logo není stříbrné a lesklé, ale je v barvě sluchátek, jen lehce vygravírované. U námi testované černé varianty je logo jen vyražené s jemným vzorkem, který zbytečně nepoutá pozornost. Podobně je tomu i u bílé a šedé varianty. Jde o detail, ale nám se opravdu zamlouvá. Na celou obrazovku To, že jsou sluchátka plastová, je vzhledem k potřebě nízké hmotnosti naprosto logické. Když si představíte, že uvnitř sluchátek musí být akumulátor a také chytrá elektronika, která zpracovává zvuk a zároveň rozpoznává vaše doteky při ovládání, je téměř až neuvěřitelné, že jsou takto lehká. Sluchátka působí luxusnějším a dospělejším dojmem. Sluchátka jsou odolná vůči vodě dle certifikace IPX4, je trochu škoda, že zde Sennheiser odolnost trochu nepovýšil. Samotná vnější část sluchátek, kde je logo, slouží zároveň i jako dotyková ploška, kterou sluchátka ovládáte. Jde o stejné řešení, kterým se chlubí sluchátka od B&O či Samsungu. Dotyk registruje pravé i levé sluchátko, avšak každé má svá konkrétní gesta, která je potřeba nastudovat. Když se na sluchátka podíváte důkladněji, uvidíte zlaté piny pro nabíjení a také několik průřezů, pod kterými se nachází senzory nošení, 3 mikrofony (pro každé sluchátko) a také sekundární LED. Uvnitř poté je 7mm dynamický měnič TrueResponse. Nabíjecí pouzdro o hmotnosti 66,5 g je na pohled opět důvěrně známé, je potaženo materiálem, jenž připomíná textil, ovšem pochopitelně je opatřen speciální vrstvou odpuzující vodu a nečistoty. Praktičtější je ale i tak tmavá barevná varianta. Na pouzdře je už logo Sennheiser výraznější, avšak zde už smysl dává. Na pouzdře nejsou žádná tlačítka, jen USB-C a stavová LED. Nově najdete oba prvky z přední strany pouzdra, což není příliš typické a upřímně, na zadní straně by dával, přinejmenším konektor, větší smysl. Uvnitř pouzdra jsou samotná sluchátka uložená samostatně a drží je pevné magnety. Kloub pouzdra je špičkový, skvěle se otevírá a na svém místě drží pevně. Otevření naopak napomáhá pružinka. Kdyby takto vypadala všechna pouzdra TWS sluchátek, jsem spokojen. Líbilo se nám elegantní design

dospělejší vzezření

kvalitní plasty

luxusní pouzdro

velmi lehká Nelíbilo se nám odolnost vůči vodě by mohla být vyšší Nabíjení a výdrž: hezký nadprůměr Sennheiser udává, že sluchátka vydrží v provozu až 7 hodin, což můžeme potvrdit. Když jsme ANC průběžně vypínali/zapínali dle situace, hudbu měli většinou na 60 až 70 % hlasitosti, průměrná výdrž se pohybovala okolo 6,5 až 7,5 hodin. Pouzdro přidá další 3 dobití, tedy 21 hodin. Celkově se dostáváme na 28 hodin. Výhodou je, že 10 minut nabíjení zajistí až 1 hodinu výdrže. Dodáme, že každé sluchátko nabízí kapacitu cca 77 mAh, pouzdro zhruba 950 mAh. Sluchátka i pouzdro se do 100 % dobijí během 90 minut. Kapitoly článku Úvod, balení a konstrukce, baterie a výdrž Funkce, kvalita zvuku, zhodnocení Funkce: je toho spousta Díky dotykové ploše na každém sluchátku můžete využívat celé řady funkcí. Klepnutím nebo gesty tak lze přeskakovat mezi skladbami, pozastavit přehrávání, upravit hlasitost či pracovat s hlasovým asistentem. Volby pak sluchátka potvrzují zvukovou signalizací. Citlivost dotykové plochy hodnotíme jako nadprůměrnou, avšak ne všechny povely se provádějí úplně snadno. Levé sluchátko Pravé sluchátko 1× klepnutí Transparency Mode Přehrávání/pauza 2× klepnutí Předchozí skladba Další skladba 3× klepnutí ANC Hlasový asistent Podržení Snížení hlasitosti Zvýšení hlasitosti Stáhnout Smart Control Pochválit musíme citlivost dotykových ploch, v čemž patří Sennheiser k tomu nejlepšímu na trhu. Výhodou poklepů je, že si je můžete skrze aplikaci libovolně přeskupit, pokud vám tedy nevyhovuje, předdefinované složení. Sluchátka podporují moderní kodek aptX včetně aptX adaptive, SBC a AAC. Potěší též Bluetooth 5.2, stejně jako USB-C pro nabíjení. Sluchátka lze využít i při hraní her. Výhodou je také podpora ANC, a to včetně speciálního režimu Anti Wind, který skvěle funguje v momentě, kdy fouká nepříjemný vítr. Tato funkce je mezi TWS sluchátky spíše ojedinělá a funguje výborně. A ano, k dispozici je i režim průchodnosti (Transparency Mode), s protistranou tak můžete komunikovat i s nasazenými sluchátky. Na celou obrazovku Sluchátka se po vyjmutí z pouzdra automaticky zapnou a připojí k naposledy spárovanému zařízení. Párovací mód na sluchátkách aktivujete klepnutím a 5s podržením prstu na pravém i levém sluchátku. Jakmile sluchátka zaklapnete do pouzdra, automaticky se vypnou a začne nabíjení. Také poznají, pokud je vyjmete z uší. V takovém případě se reprodukce pozastaví a pokračovat bude až v momentě, kdy je opět vložíte do uší. O zapnutí/vypnutí a párování jste informováni ženským hlasem v angličtině. Zmíníme ještě funkci Sound Zone. Pokud se zaregistrujete do účtu Sennheiser (zdarma), můžete si nastavit libovolné zóny a nastavení sluchátek. V praxi to znamená, že pokud jste doma, sluchátka budou hrát například s vypnutým ANC, jakmile vyjdete ven, zapne se ANC, v práci se zase aktivuje Transparency Mode atp. Jde o drobnost, ale neuvěřitelně příjemnou a Sennheiser získává palec nahoru. Líbilo se nám snadné ovládání

ANC a Transparency Mode

aptX včetně aptX adaptive

Bluetooth 5.2

režim Anti Wind Zvuk: paráda Dostáváme se ke zvukové stránce. Na sluchátkách Sennheiser mám rád, že zvukový výstup je velmi stálý, bez různých výkrutů a zabarvení, ale s poměrně výraznými basy, což mi osobně vyhovuje. Někomu ale samozřejmě může vyhovovat opak. Zvuk rozhodně nelze srovnávat se sluchátky BeoPlay, protože jejich výstup je více zabarvený, možná až „na sílu líbivější“. Sennheiser Momentum True Wireless 3 nejsou výjimkou a zvuk se mi zkrátka líbí, i když by chtělo říct, že basy jsou tentokrát trochu umírněnější. Není to špatně, ekvalizérem v aplikaci je možné je opět nakopnout, naopak si však myslíme, že nastavení od výrobce bude vyhovovat většině. A koneckonců, vyhovovalo i mě. To, co Sennheiser předvádí u klasických velkých sluchátek, prezentuje i v případě Momentum True Wireless 3. Zvuk je velmi vyvážený a sytý. Nijak se netrhá a téměř každý v mém okolí, kdo si mohl sluchátka vyzkoušet, tvrdil, že se mu zvuk líbí. Basy jsou tentokrát umírněnější. Zhodnocení: jedny z nejlepších Momentum True Wireless 3 příjemně potěšila. Designově dospěla, zvuk je stále špičkový a aplikace Smart Control patří k tomu nejlepšímu. Od výrobku této značky jsme nic špatného nečekali a Momentum True Wireless 3 jsou dalším důkazem, že Sennheiser zkrátka umí. Pokud bychom měli srovnávat, můžeme bez obav říci, že po stránce zvukové kvality patří k tomu nejlepšímu, tedy samozřejmě v segmentu čistě bezdrátových sluchátek. S cenou těsně pod 7 tisíci Kč patří sluchátka od Sennheiseru k nejdražším, avšak to neznamená, že by měla uniknout vaší pozornosti – právě naopak. Zdroj foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz