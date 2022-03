Pokud se vám líbí čistě bezdrátová sluchátka, jistě jste zaznamenaly modely Sennheiser. Například Sennheiser Momentum True Wireless 2 patří mezi to nejlepší, ale cena může odradit. Pokud jste nároční, přesto byste rádi ušetřili, určitě nepřehlédněte dnes Sennheiser CX Plus True Wireless, která jsme otestovali. Jsou levnější, přesto bez větších kompromisů.

Pamatujete recenzi sluchátek CX 400BT? Za příznivou cenu nabízela velmi dobrý zvuk, kritizovali jsme však absenci ANC a režimu průchodnosti. Negativa se nám však hledala těžko, protože za danou cenu šlo o skvělý produkt. Dnes se podíváme na Sennheiser CX Plus True Wireless, která přebírají design zmiňovaného modelu CX 400BT, ovšem s vylepšenými vnitřnostmi.

Technické parametry Sennheiser CX Plus True Wireless

Hmotnost sluchátka 6 gramů Hmotnost pouzdra (bez/se sluchátky) 35/47 gramů Doba nabití pouzdra/sluchátek 1,5 hodiny Rychlé nabíjení 10 minut pro 60 minut poslechu Podporované kodeky SBC, AAC, aptX, aptX adaptive Barevná provedení černá/bílá Připojení Bluetooth 5.2 Podpora ANC/režim průchodnosti/detekce nošení ano/ano/ano Délka poslechu až 8 hodin Délka poslechu celkem až 24 hodin Cena cca 3 500 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Obsah balení je standardní, nechybí tedy nic, co budete do začátku potřebovat. Hned nahoře se ukrývá nabíjecí pouzdro se sluchátky uvnitř, ve spodní části poté nabíjecí USB-A–USB-C kabel bez adaptéru a čtveřice náhradních silikonových špuntů. Na výběr máte mezi velikostmi XS, S, M a L. Sennheiser přibalil i dostatečně podrobný obrázkový manuál.

Líbilo se nám pohodlné špunty ve 4 velikostech

detailní manuál

Konstrukční zpracování: to už jsme viděli

Nebudeme chodit okolo horké kaše, Sennheiser CX Plus True Wireless jako by z oka vypadla CX 400BT, včetně nabíjecího pouzdra. Někomu mohou připomínat sluchátka od B&O, ovšem linka značky Sennheiser je surovější, což se nám líbí. Na testování jsme dostali bílou variantu, k dispozici je však i černá, která se nám líbí také, sluchátka vypadají svěže.

Sluchátka jsou spíše kompaktní, z uší ovšem trochu vystupují. Ne však kvůli nožce, ale z důvodu lepší ovladatelnosti dotykového panelu. O gestech si ale více povíme později. Po vložení do uší stačí se sluchátkem lehce pootočit, následně se zafixuje a drží velmi pevně. Důležité je podotknout, že díky použitému tvaru absolutně netlačí. Většinou bývá problém, že nožka sluchátek zbytečně překáží a po čase začne tlačit, to se zde naštěstí nekoná. Sám se vnímám jako náročný uživatel, protože mi většina špuntů v uších nedrží pohodlně, zde jsem však problém neměl.

Design je poměrně čistý, avšak na dotykové plošce je poměrně výrazné logo Sennheiser. Je lesklé, takže jej nepřehlédnete. Zbytek těla je pogumovaný, i díky tomu je pocit „tření“ v uších minimální. Na těle je i jedna LED – z vnitřní strany, takže okolí je skrytá. Design hodnotíme velice kladně, stejně jako samotné provedení.

Nabíjecí pouzdro je plastové a pogumované, takže opět stejná písnička jako u CX 400BT. Není náchylné na otisky, ale spíše na škrábance, které se po čase objeví téměř na všech typech pouzder. Menší nevýhodou také je, že má jen jednu malou LED, která signalizuje stav nabití, přesný obrázek si ovšem neuděláte (pouze pomocí barev červená, oranžová, zelená). Zajímavé je, že se dioda přemístila ze zadní strany na přední. Nám se to líbí, je více na očích.

Odolnost vůči vodě nechybí.

Chválit můžeme velmi silné pružiny a magnety, díky čemuž pouzdro drží otevřené i zavřené velice pevně a nehrozí, že by se samo zavíralo/otevíralo. Sluchátka do pouzdra zapadnou snadno, přichytí se pomocí magnetů a nabíjení zajišťují vystouplé piny, které dosednou na nabíjecí plošky na sluchátkách. Opět, magnety drží sluchátka velmi pevně, přesto není problém je snadno vyjmout.

Hledáte nějaký rozdíl oproti CX 400BT? Existuje, pouzdro se tentokrát obešlo bez tlačítek, tedy i párování je zajištěno pomocí sluchátek samotných. Proč ne, ovšem přiznáme, že jsme si na pomoc museli vzít návod, protože obvykle párujeme právě pomocí dedikovaného tlačítka.

Potěší, že sluchátka jsou odolná vůči vodě dle certifikace IPX4, nemusíte se tedy obávat ani deště, do bazénu je však raději neberte.

Líbilo se nám skvěle sedí v uších

elegantní provedení

kvalitní magnety a pružiny v pouzdru

odolnost vůči vodě

Výdrž: parťák na dlouhé hodiny

Sennheiser uvádí, že výdrž činí 8 hodin a spolu s pouzdrem dosáhnete na celkovou výdrž 24 hodin. To znamená, že pouzdro nabídne další dvě dobití. To jsou velmi slušné výsledky. Se zapnutým ANC se výdrž o trochu sníží, zhruba o 1,5 hodiny, to je ovšem standard. Jen doplníme, že výsledky v reálu odpovídají, v našem případě jsme testovali na platformě iOS a na zhruba 55% hlasitost.

Potěšující zprávou je, že už 10minutové nabíjení zajistí hodinovou výdrž, do plna sluchátka nabijete za 1,5 hodiny. Přibližně stejnou dobu zabere i dobití samotného pouzdra. Potěší, že to probíhá pomocí USB-C. Bezdrátové nabíjení chybí, ale to sluchátkům dokážeme vzhledem k ceně odpustit.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

moderní USB-C

Funkce a ovládání: hurá, beze změny

Sluchátka se ovládají pomocí dotykové plošky a funguje stejně jako u modelu CX 400BT. Dotyková ploška je příkladně citlivá, za což jsme rádi. Co se nám líbí maximálně, je možnost ovládat hlasitost přímo skrze sluchátka. Přesné možnosti ovládání naleznete v následující tabulce.

Levé sluchátko Pravé sluchátko Jeden poklep Režim průchodnosti + přijmutí hovoru Play/Pause + přijmutí hovoru Dva poklepy Předchozí skladba + odmítnutí hovoru Následující skladba + odmítnutí hovoru Tři poklepy Režim ANC Hlasový asistent Poklep a přidržení Snížení hlasitosti Zvýšení hlasitosti

Potěší, že poklepy lze v rámci aplikace konfigurovat. Jediné, co měnit nemůžete, je regulace hlasitosti, ta musí vždy proběhnout za pomoci přidržení. Veškeré nastavení probíhá skrze aplikaci Smart Control, kterou majitelé Sennheiser sluchátek důvěrně zají. Sluchátka využívají 7mm měnič a frekvenční rozsah 5 Hz až 21 kHz. Podpory se dočkaly profily A2DP, AVRCP a HFP a mezi kodeky nechybí SBC, AAC, aptX a aptX adaptive, který ocení především hráči. Komunikaci zajišťuje Bluetooth 5.2. Párování je snadné, stačí podržet plošky na obou sluchátkách a počkat, než se objeví jako nové Bluetooth zařízení. Když už jsme zmínili aplikaci, dodáme, že skrze ni můžete ovládat ekvalizér, aktivovat funkci detekci nošení, stejně jako ANC. Poslouží i pro aktualizaci firmwaru.

Dostáváme se však k tomu nejzajímavějšímu, co jsme však již naznačili, k podpoře ANC a režimu průchodnosti. Musíme uznat, že ANC funguje až nad očekávání dobře a skvěle filtruje ruchy klasického velkoměsta. Ano, není dokonalé, ale to žádné ANC v TWS sluchátkách. Režim průchodnosti vám usnadní komunikaci, aniž byste sluchátka vyjmuli z uší. Samozřejmostí není ani podpora detekce nošení, která se hodí v momentě, kdy sluchátka vyjmete z uší – reprodukce se totiž automaticky ukončí. Jakmile je nasadíte zpět, pokračujete tam, kde jste skončili bez ohledu na platformu.

Líbilo se nám ANC a režim průchodnosti

rychlé párování

podpora aptX (adaptive)

Bluetooth 5.2 a stabilní spojení

úprava hlasitosti skrze sluchátka

Zvuk: těžko hledat zápory

Produkty Sennheiser se chlubí surovým zvukem, který bude nejvíce vyhovovat těm, kteří chtějí poslouchat oblíbené skladby, jak je zamýšlel autor, nikoliv výrobce sluchátek. Sennheiser není Apple ani B&O, takže pokud vám vyhovuje spíše zabarvený zvuk, budete si muset pomoci ekvalizérem, případně rovnou sáhněte po konkurenčních modelech. Komu však surovost vyhovuje, bude maximálně spokojený, stejně jako jsem byl já.

Basová složka je velmi příjemná, je jí dost, ovšem hlava vám nerezonuje. Oceňujeme ideálně nastavené výšky, jsou čisté a obávat se nemusíte ani nepříjemných vysokých frekvencí. Za nás ideální kombinace. Když k tomu připočteme opravdu pohodlné nošení a ANC, nemusíte je z hlavy sundat celé odpoledne. A to se nezřídka stávalo i nám.

I kvalita hovorů je na velmi dobré úrovni, i když mikrofon je nepatrně horší než například u konkurence v podobné cenové relaci. Jde ovšem jen o nepatrný rozdíl, který pozná jen vytrénované ucho, protistrana si na kvalitu hovoru nestěžovala.

Líbilo se nám „sennheiserovsky“ surový zvuk

parádní výšky i basy

Nelíbilo se nám mikrofon má malé rezervy

Zhodnocení: to chcete

Testování sluchátek nás bavilo, protože produkty Sennheiser obecně považujeme za velmi kvalitní. Líbí se nám design, skvěle padnou do uší a zvuk je jednoduše skvělý. V dané cenové kategorii nedělají absolutně žádné ústupky, můžete se tedy těšit na odolnost vůči vodě, ANC, režim průchodnosti, ale i detekci nošení. To vše za cenu okolo 3,5 tisíc korun, což je skvělá nabídka. Pokud jste příznivci zvuku bez zbytečného přikrášlování, budete určitě spokojeni.

