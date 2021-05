Technologie ultra-wideband se objeví u příští generace Pixelů

Technologie UWB, kterou do smartphonů jako první integroval Apple (u iPhonů 11), se možná objeví i u příští generace Pixelů od Googlu. S informací přišel Mishaal Rahman, který zmínku o přítomnost UWB dohledal u zařízení s kódovým označením „Raven“ a „Oriole“ (Pixel 6 a Pixel 6 XL). Nová generace má využívat procesor Whitechapel, tedy první čipset navržený přímo Googlem.

I don't have any more details to share, such as confirmation that a next-gen Pixel will indeed support UWB, if Google is working on any UWB/BT trackers, whether "raven" is the Pixel 6 or 6 XL, etc.